cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൊ​ടു​പു​ഴ: മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന പ​ട​യ​പ്പ എ​ന്ന കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ൻ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​മ​ട​ക്കം അ​ക​ത്താ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത് തു​ട​ങ്ങി. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​കാ​ണി​ച്ച്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ് മൂ​ന്നാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. മൂ​ന്നാ​റി​ലെ തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും പ​തി​വ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നാ​യ പ​ട​യ​പ്പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​ൽ തീ​റ്റ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്​. പ​ച്ച​ക്ക​റി അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​വും ആ​ന അ​ക​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മൂ​ന്നാ​ർ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യം ത​ട​യാ​ൻ പ്ലാ​ന്റി​ന് ചു​റ്റും സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കാ​ടി​റ​ങ്ങി ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ​ട​യ​പ്പ കൃ​ഷി​ക്കും മ​റ്റും വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വേ​ലി​യോ കി​ട​ങ്ങു​ക​ളോ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ന​യെ കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വാ​ച്ച​ർ​മാ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ന​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

From the plant where Padayappa arrives Inorganic waste has started to be removed