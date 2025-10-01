Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    1 Oct 2025 11:47 AM IST
    മത്സ്യാരണ്യകത്തിലുണ്ട്,​ പിടക്കണ മീൻ

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷ വ​രു​മാ​നം 15 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം
    വെ​ള്ളാ​പ്പാ​റ​യി​ലെ മ​ത്സ്യ​വി​പ​ണ​ന​കേ​ന്ദ്രം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മാ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത രു​ചി​യേ​റും മീ​നു​ക​ള്‍ വേ​ണോ? വ​രൂ, മ​ത്സ്യാ​ര​ണ്യ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്... ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ല്‍ വ​ള​രു​ന്ന മീ​നി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ. ക​ട്​​ല, ഗോ​ൾ​ഡ് ഫി​ഷ്, റോ​ഹു, സി​ലോ​പി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മീ​നു​ക​ൾ. പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ല​ഭി​ച്ച​ത് 80 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ വ​രു​മാ​നം.

    വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മി​നി​മം 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ മ​ത്സ്യം വി​റ്റു​മാ​ത്രം ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2025 ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​ത് ഏ​ഴ്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ തു​ച്ഛ​മാ​യ തു​ക മാ​ത്ര​മേ ല​ഭി​ക്കാ​റു​ള്ളു. ഇ​പ്പോ​ൾ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​റി​യെ​ന്നും പൈ​സ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ചെ​ല​വാ​ക്കാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ര​വി ആ​ശാ​നും ഭാ​ര്യ ത​ങ്ക​മ്മ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    കൊ​ലു​മ്പ​ൻ ഉ​ന്ന​തി ഫി​ഷ​ർ​മെ​ൻ സ​ബ് ഗ്രൂ​പ്പ്‌ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 12 പേ​ര് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് പൈ​നാ​വി​ന് അ​ടു​ത്ത് വെ​ള്ളാ​പ്പാ​റ​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി വ​ന്യ​ജീ​വി​സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. പാ​റേ​മാ​വ് കൊ​ലു​മ്പ​ൻ കോ​ള​നി നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ ര​ഘു സി. ​ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും ര​തീ​ഷ് പി. ​ജോ​യ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പിക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ്യം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും വാ​ട്സ്​ ആ​പി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ചു മ​ത്സ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​രാ​ളെ ഇ​വ​ർ ജോ​ലി​ക്ക് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും നി​ശ്ചി​ത തു​ക ഇ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കും. മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റ് പോ​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​വും വ​നം വ​കു​പ്പ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ല​ക്ഷ്യം ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​മ​നം

    വ​ന​ത്തെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ടു​ക്കി വ​നം വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 2019 ലാ​ണ് മ​ത്സ്യാ​ര​ണ്യ​കം പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ചെ​റു​തോ​ണി അ​ടു​ത്ത് വെ​ള്ളാ​പ്പാ​റ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ലു​മ്പ​ന്‍ കോ​ള​നി നി​വാ​സി​ക​ള്‍ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നും മീ​ന്‍ പി​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​വ​ര്‍ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഈ ​സ​മൂ​ഹം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ഭ​ദ്ര​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഡാം ​മീ​ന്‍ ല​ഭ്യ​ത​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു ന​ല്‍കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ വെ​ള്ളാ​പ്പാ​റ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​നു സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള സ്റ്റാ​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് മ​ത്സ്യം വാ​ങ്ങാം. 250 മു​ത​ല്‍ 300 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല. മു​ന്‍കൂ​ര്‍ ഓ​ര്‍ഡ​ര്‍ ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന. ഓ​ര്‍ഡ​റു​ക​ള്‍ ത​ലേ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ട്‌​സ്​​ആ​പ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​ല്‍ അ​റി​യി​ക്കാം. മ​ത്സ്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ പി​റ്റേ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മു​ത​ല്‍ മ​ത്സ്യം വാ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്​ ന​മ്പ​ര്‍: 7907499331.

