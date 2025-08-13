Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:57 AM IST

    ഭക്ഷ്യഭദ്രത പദ്ധതി; പുരോഗതി വിലയിരുത്തി സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യകമീഷന്‍

    ഭക്ഷ്യഭദ്രത പദ്ധതി; പുരോഗതി വിലയിരുത്തി സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യകമീഷന്‍
    സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ

    കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ്യ ഭ​ദ്ര​താ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ ക​മീ​ഷ​ൻ. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജി​നു​സ​ഖ​റി​യ ഉ​മ്മ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള​ള സം​ഘ​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ദ്വി​ദി​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ ഭ​ദ്ര​ത നി​യ​മം 2013 അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍വ​ഹ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സം​ഘം ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    അംഗൻവാ​ടി​ക​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ക​മീ​ഷ​ൻ

    ഇ​ടു​ക്കി ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് പ്രോ​ജ​ക​ട് പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള അ​ങ്ക​ന​വാ​ടി​ക​ള്‍, ക​ട്ട​പ്പ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ജി​ല്ല​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ന്യൂ​മാ​ന്‍ എ​ല്‍.​പി സ്‌​കൂ​ള്‍, ഇ​ടു​ക്കി താ​ലൂ​ക്കി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു വ​രു​ന്ന കെ. ​സ്റ്റോ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണം, പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യം, ശു​ചി​ത്വം എ​ന്നി​വ ക​മീ​ഷ​ന്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി. വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് അ​ങ്ക​ന​വാ​ടി​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ റ​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​ത് അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി അ​വി​ടെ നി​ന്ന് മാ​റ്റാ​നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ വ​നി​താ ശി​ശു​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം അ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും ക​മീ​ഷ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 56 കോ​ള​നി, പൈ​നാ​വ് എ​ന്നീ അ​ങ്ക​ന​വാ​ടി​ക​ളും ക​മീ​ഷ​ന്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. ജി​ല്ല സ​പ്ലൈ ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ ബൈ​ജു.​കെ. ബാ​ല​ന്‍, ജി​ല്ല പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ മ​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​നി​താ ശി​ശു വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, ജി​ല്ല നൂ​ണ്‍ മീ​ല്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍ ശ്രീ​ക​ല, ക​ട്ട​പ്പ​ന ഉ​പ​ജി​ല്ല എ.​ഇ.​ഒ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ന്‍, നൂ​ണ്‍ മീ​ല്‍ ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ ടി​ജി​ന്‍ ടോം ​എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ അ​പാ​ക​ത​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ്യ ഭ​ദ്ര​താ സ്‌​കീ​മു​ക​ള്‍ ന​ല്ല നി​ല​യി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ ക​മീ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ ഡോ. ​ജി​നു സ​ഖ​റി​യ ഉ​മ്മ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ങ്ക​ന​വാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ല്‍ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. എ.​ഡി.​എം ഷൈ​ജു പി. ​ജേ​ക്ക​ബ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ എ​ഫ്. സി.​ഐ, പൊ​തു വി​ത​ര​ണം, വ​നി​താ ശി​ശു വി​ക​സ​നം, പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പ​ട്ടി​ക വ​ര്‍ഗ വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ജി​ല്ലാ​ത​ല ഓ​ഫീ​സ​ര്‍മാ​രും, കു​ടും​ബ​ശ്രീ മി​ഷ​ന്‍, സ​പ്ലൈ​കോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഈ ​വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ ഭ​ദ്ര​താ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍വ​ഹ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നു​ള​ള നി​ർ​ദേ​ശ​വും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി.

