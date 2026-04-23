    Thodupuzha
    Posted On
    23 April 2026 12:29 PM IST
    Updated On
    23 April 2026 12:29 PM IST

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം; എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ത​ണ​ലി​ൽ കൂ​ര​യൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത് 860 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്

    കൂ​ടു​ത​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത് എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​രി​ധി​യി​ൽ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ് സ്കീം(​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്) ത​ണ​ലി​ൽ വീ​ടൊ​രു​ക്കി​യ​ത് 860 നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്. വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ര​യൊ​രു​ക്കാ​നാ​യി സ്നേ​ഹ​വീ​ട് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ‍യു​ള്ള എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. 322 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഭ​വ​ന​മെ​ന്ന സ്വ​പ്നം ഇ​വ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള​ള വി​വി​ധ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​യി 241 വീ​ടു​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ചു. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല-74, എ.​പി.​ജെ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല-74, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല-72, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സെ​ൽ- 55, എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ർ​ധ​ന​ർ​ക്ക് ഭ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ള്ള​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി-12, വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി-07 എ​ന്നീ ക്ര​മ​ത്തി​ലും വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ മ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ‍യി 4,45,96,888 രൂ​പ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് കൈ​മാ​റി‍യ​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ൽ​നി​ന്നും സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ണ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം​കൂ​ടി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വീ​ടു​ക​ളു​ടേ​യും നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​മേ മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സ്നേ​ഹാ​രാ​മം പ​ദ്ധ​തി​യും വ​ലി​യ വി​ജ​യം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി സ്ഥി​ര​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 3000 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ലം, വെ​യി​റ്റി​ങ് ഷെ​ഡു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 3500 എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും 3,50,000 വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും 3500 അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്.

    TAGS: NSS Thodupuzha houses homes
    News Summary - Five years; 860 families have gathered under the umbrella of NSS
    Similar News
    Next Story
    X