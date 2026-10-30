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    കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത്​ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ൽ

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    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​റൈ​ൻ ഫി​ഷ​റീ​സ്​ റി​സ​ർ​ച്ച്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ പ​ഠ​നം നടത്തുന്നു
    കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത്​ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ൽ
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത്​ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലെ​ന്ന് പ​ഠ​നം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​റൈ​ൻ ഫി​ഷ​റീ​സ്​ റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പ്ര​കാ​രം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം, സ​മു​ദ്ര ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടാ​തെ ചെ​റു​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പൂ​ർ​ണ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്താ​ത്ത മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​വേ​ച​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യി പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മി​ത​ശേ​ഷി​യും അ​മി​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ത്തം സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന്​​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    2015ൽ 4.82 ​ല​ക്ഷം ട​ണ്ണാ​യി​രു​ന്ന സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 2018ൽ 6.42 ​ല​ക്ഷം ട​ണ്ണാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. 2020ൽ ​ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ (ഏ​ക​ദേ​ശം 3.5 ല​ക്ഷം ട​ൺ) താ​ഴ്ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും 2024ൽ 6.10 ​ല​ക്ഷം ട​ണ്ണി​ലെ​ത്തി.​ അ​തേ​സ​മ​യം, ഐ.​സി.​എ.​ആ​ർ- സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ മൊ​ത്തം മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ കു​റ​വ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത യ​ന്ത്ര​വ​ത്കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 2024, 2025 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം 13 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശാ​സ്ത്രീ​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണ്. എ​ൽ​നി​നോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ ഭൗ​തി​ക-​ജൈ​വ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​നെ​യും എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ല്ലാം ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ​ സി.​എം.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഐ അ​ട​ക്കം ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്​​​. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശാ​ട​നം, പ്ര​ജ​ന​നം, ല​ഭ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യെ നേ​രി​ട്ട് സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തെ​യും സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    News Summary - Fish availability on Kerala coast is declining
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