ഇടുക്കിയുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന -മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
തൊടുപുഴ: ഇടുക്കി ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും. ജില്ല നേരിടുന്ന ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റശേഷം ആദ്യമായാണ് വി.ഡി. സതീശൻ ജില്ല സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് വിശദമായ ചർച്ച നടന്നത്. ഇടുക്കിയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണുകയെന്നത് സര്ക്കാറിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയിലുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പറഞ്ഞു. ഭൂമിയുടെ പട്ടയം, വനഭൂമി-റവന്യൂ ഭൂമി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ, കർഷകർ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ജില്ലയിൽ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.
ജില്ലയുടെ പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും നിയമപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് പ്രധാനമായും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണും ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബും ഉണ്ടായിരുന്നു. റവന്യൂ, വനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
5000ത്തോളം പട്ടയം ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യും
പട്ടയവിതരണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള് വേഗത്തിലാക്കും. തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത അയ്യായിരത്തോളം പട്ടയങ്ങള് ഉടന് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സമായി നില്ക്കുന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടേയും ഹൈകോടതിയുടേയും വിധികളില് അനുകൂല തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകാന് താന് നേരിട്ട് ഇടപെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘര്ഷങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും. സർവേ നടപടികള് വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് കൂടുതല് ജീവനക്കാരെയും വാഹനമടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും. ഭൂമി കൈയേറ്റക്കാരെയും കുടിയേറ്റക്കാരെയും രണ്ടായിത്തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കൈയേറ്റം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല. കുടിയേറ്റ കര്ഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സര്ക്കാര് കൂടെ നില്ക്കും.
എളുപ്പത്തില് പരിഹരിക്കാനാവുന്ന വിഷയങ്ങള് മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമയബന്ധിതമായി അവ തീര്പ്പാക്കാന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിർദേശം നല്കി. ചെയിന് മൂന്ന് മേഖലയിലെ പട്ടയം നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തടസ്സങ്ങള് നീക്കാന് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി ചര്ച്ച നടത്തും. കുണ്ടള സാന്ഡോസ് പ്രദേശത്തെ 222 തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പട്ടയം നല്കുന്നതിന് കെ.ഡി.എച്ച് ചട്ടങ്ങളില് ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങള് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന് നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. വർഷങ്ങളായി പരിഹാരം കാത്തുകിടക്കുന്ന നിരവധി ഭൂ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി. അതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജില്ല നോക്കിക്കാണുന്നത്.
സർക്കാർ ചീഫ് വിപ് അപു ജോൺ ജോസഫ്, ഡീന് കുര്യാക്കോസ് എം.പി, എം.എല്.എ മാരായ റോയി കെ. പൗലോസ്, അഡ്വ. സേനാപതി വേണു, എഫ്. രാജ, അഡ്വ. സിറിയക് തോമസ്, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രഫ. ഷീല സ്റ്റീഫന്, ജില്ല കലക്ടര് ഡോ. ദിനേശന് ചെറുവാട്ട്, വിവിധ വകുപ്പു മേധാവികള്, ജില്ലതല ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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