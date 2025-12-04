Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 1:44 PM IST

    രക്ഷാകരം വിരിച്ച്​ അഗ്​നിരക്ഷസേന

    രക്ഷാകരം വിരിച്ച്​ അഗ്​നിരക്ഷസേന
    തൊ​ടു​പു​ഴ: അ​പ​ക​ടം എ​ന്താ​യാ​ലും അ​തി​നി എ​വി​ടെ​യാ​​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യം ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ അ​ഗി​നി ര​ക്ഷ സേ​ന. തീ​പി​ടി​ത്ത​മാ​യാ​ലും വി​ര​ലി​ൽ മോ​തി​രം കു​ടു​ങ്ങി​യാ​ലും ഒ​രു കോ​ളി​നി​പ്പു​റം ഇ​വ​ർ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തു​ണ്ടാ​കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ഗ്​​നി ര​ക്ഷ സേ​ന​ക്ക് തി​ര​ക്കി​ട്ട ജോ​ലി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ബ​സ​പ​ക​ടം മു​ത​ൽ ടാ​ങ്കി​ൽ വീ​ണ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ എ​ടു​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ വ​രെ ഇ​വ​രു​ടെ സാ​ഹ​സി​ക ര​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    വൈ​ദ്യു​ത ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് തെ​ങ്ങ് മ​റി​ഞ്ഞു; ര​ക്ഷ​ക്കെ​ത്തി അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷ സേ​ന

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: വെ​ട്ടി​മ​റ്റം മൂ​ക്ക​ൻ പാ​റ റോ​ഡി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ലൈ​നി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ങ്ങ് മ​റി​ഞ്ഞു വീ​ണ​ത്​ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി. വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​വാ​ഹ​മു​ള്ള ലൈ​നി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു തെ​ങ്ങ് വീ​ണ​ത്. ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു.

    ​വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​ച്ച ശേ​ഷം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി തെ​ങ്ങ് മു​റി​ച്ച്​ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തെ​ങ്ങ് മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കി റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്​​കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​​​പ്പെ​ടെ ഇ​തു വ​ഴി​യാ​ണ്​ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സ​ർ ടി.​എ​ച്ച്. സാ​ദി​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഫ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ജോ​ബി കെ. ​ജോ​ർ​ജ്, സ​ന്ദീ​പ് വി.​ബി. എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    News Summary - Firefighters rescue
