    date_range 7 Jan 2026 1:58 PM IST
    date_range 7 Jan 2026 1:58 PM IST

    അരുത്​, തീക്കളി; വേണം ജാഗ്രത

    അരുത്​, തീക്കളി; വേണം ജാഗ്രത
    മു​ട്ടം ​കൊ​ല്ലം​കു​ന്ന് മ​ല​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ അ​ഗ്​​നിര​ക്ഷ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ

    വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ചൂ​ട്​ കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ​ തീ​പി​ടി​ത്തം മൂ​ല​മു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭീ​തി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല. പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മൊ​ക്കെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ഫ​യ​ർ​കോ​ളു​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഗ്നി ശ​മ​ന സേ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി മു​ട്ടം കൊ​ല്ലം​കു​ന്ന് മ​ല​യി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്ത​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളോ​ളം കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്, ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. കൃ​ഷി​സ്ഥ​ലം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി തീ​യി​ട്ട​താ​ണ് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    ​കൊ​ല്ലം​കു​ന്ന് മ​ല​യു​ടെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത് തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് മു​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​റു​മാ​ണ് വി​വ​രം ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ല​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ദൂ​രം ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തീ​പി​ടി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.​ വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ർ ബീ​റ്റ​റു​ക​ൾ, പ​ച്ചി​ല​ക്ക​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് തീ ​അ​ണ​യ്ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ താ​ഴ്ച​യും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ന്ന തീ​യും വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഒ​രു സ​മ​ര​മു​റ​യ്ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം പൊ​രു​തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​യ​ത് തീ ​മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

    അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണം അ​ശ്ര​ദ്ധ

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ മൂ​ല​മാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ന​ല്ല വെ​യി​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് തീ​യി​ട്ടാ​ൽ അ​ത് നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​യി മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ളി​പ്പ​ട​രാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും.

    മ​റ്റു​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​യി​ട്ടാ​ലും വെ​ള്ള​വും കൂ​ടാ​തെ പ​ച്ചി​ല​ത്തൂ​പ്പും ക​രു​തി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. കാ​ര​ണം തീ ​വ്യാ​പി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തീ ​ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ കെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ലോ ​റേ​ഞ്ച്- ഹൈ​റേ​ഞ്ച് വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടാ​ണ് പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​റ​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക് തീ ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ലി​ന്യ​വും ക​രി​യി​ല​യും കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​മ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ഗ്നി ര​ക്ഷാ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷ യൂ​നി​റ്റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 300ന്​ ​മു​ക​ളി​ൽ ഫോ​ൺ​കോ​ൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 300ന്​ ​മു​ക​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത കോ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഗ്​​നി ര​ക്ഷ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ താ​ലൂ​ക്കി​ലാ​ണ്. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​ലും പ​റ്റാ​ത്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഗ്​​നി ര​ക്ഷ സേ​ന എ​ത്തു​​​മ്പേ​ഴേ​ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ർ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കും. കാ​റ്റി​ന്‍റെ സ്വാ​ധീ​ന​വും തീ ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ക​രി​യി​ല​ക​ൾ പ​റ​ന്ന് അ​ടു​ത്ത പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്കും മ​റ്റും തീ ​എ​ത്തും.

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന ചെ​റി​യ സി​ഗ​ര​റ്റ് കു​റ്റി​ക​ൾ പോ​ലും വ​ലി​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന തീ​പി​ടി​ത്തം മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ത്തി​നും ജീ​വ​ന് ത​ന്നെ​യും പ​ല ത​വ​ണ ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹെ​ക്ട​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ന​മേ​ഖ​ല​യും കൃ​ഷി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും വ​സ്തു വ​ക​ക​ളു​മാ​ണ് ഓ​രോ വേ​ന​ലി​ലും ക​ത്തി ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ട്ടു​തീ പ​ട​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ് ഫ​യ​ര്‍ഫോ​ഴ്‌​സി​നെ കു​ഴ​യ്ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​ട്ടു​തീ പ​ട​ര്‍ന്ന് പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ല്‍മേ​ടു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും വെ​ള്ള​വു​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യ​ട​ക്കം സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തീ ​പ​ട​ർ​ന്നാ​ൽ അ​ണ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വെ​ള്ള​മു​ണ്ടെ​ന്ന മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ത്രം ച​പ്പു​ച​വ​റു​ക​ൾ ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പു​ല്ലി​ന് അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി തീ​യി​ടു​ന്ന​ത് വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. തീ​യി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

