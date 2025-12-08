Begin typing your search above and press return to search.
    8 Dec 2025 12:02 PM IST
    രക്​തസമ്മർദം താഴ്ന്നു; മരത്തിന്​ മുകളിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളിയെ താഴെയിറക്കി

    മ​ര​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ അ​ഗ്​​നി ര​ക്ഷ സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം താ​ഴ്ന്ന് അ​വ​ശ​നാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 50 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള മ​ര​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഉ​രി​യ​രി​ക്കു​ന്നി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് പ​ന്ത്ര​ണ്ടേ കാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം.

    കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 13-ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ, ഉ​രി​യ​രി​ക്കു​ന്നു​ള്ള ര​മ​ണി കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ, പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യ്ക്ക​ൽ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ 50 അ​ടി പൊ​ക്ക​മു​ള്ള മ​രം മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ര​തീ​ഷ്​​ (45), ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം താ​ഴ്ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ശ​നാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ തി​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം മ​ര​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ​തൊ​ടു​പു​ഴ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ചാ​ർ​ജ് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഒ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി.

    ഏ​ണി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ര​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​യ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ബി. ​ആ​ഷി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ ര​തീ​ഷി​നെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി താ​ഴെ​യി​റ​ക്കി. ​തു​ട​ർ​ന്ന് സേ​ന​യു​ടെ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ര​തീ​ഷി​നെ തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ൽ അ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ​ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ലി​ബി​ൻ ജ​യിം​സ്, ജോ​ബി കെ. ​ജോ​ർ​ജ്, സി.​എ​സ്. എ​ബി, എ​ഫ്.​എ​സ്. ഫ്രി​ജി​ൻ, പി.​കെ. ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

