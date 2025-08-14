Begin typing your search above and press return to search.
    മഴ തുടരുന്നു; പിടിമുറു​ക്കി പനിയും പകര്‍ച്ച വ്യാധികളും

    ഒ​രു മാ​സം പ​നി ബാ​ധി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ആ​റാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ
    മഴ തുടരുന്നു; പിടിമുറു​ക്കി പനിയും പകര്‍ച്ച വ്യാധികളും
    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ പ​നി​യും പ​ക​ര്‍ച്ച വ്യാ​ധി​ക​ളും പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്നു. ക​ന​ത്ത മ​ഴ ശ​മ​ന​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ള്‍ പ​ട​രു​ന്ന​ത്. പ​ക​ര്‍ച്ച​പ്പ​നി വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി ആ​റാ​യി​ര​ത്തി​നു​മേ​ല്‍ ആ​ളു​ക​ള്‍ പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദി​വ​സേ​ന അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം പേ​രും പ​നി​ബാ​ധി​ത​രാ​യെ​ത്തു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ നി​ല​ച്ച​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ഉ​ച്ച വ​രെ​യു​ള്ള ഒ.​പി മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​മാ​സം 12 വ​രെ 46095 പേ​ര്‍ക്ക് ഈ ​വ​ര്‍ഷം പ​നി ബാ​ധി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ഈ ​മാ​സം 3415 പേ​ര്‍ ഇ​തു വ​രെ ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി. ഈ​യാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ മാ​ത്രം 688 പേ​രാ​ണ് പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ മാ​ത്രം എ​ണ്ണ​മാ​ണ് ഇ​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷം 100 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 354 പേ​രെ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി സം​ശ​യ​ത്തി​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​മാ​സം നാ​ലു പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച​ത്. 24 പേ​ര്‍ രോ​ഗം സം​ശ​യി​ച്ച് ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി. എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് ഏ​ഴു പേ​ര്‍ മ​രി​ച്ചു. 51 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് എ​ലി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച​ത്. 486 പേ​ര്‍ക്ക് ചി​ക്ക​ന്‍പോ​ക്‌​സും പി​ടി​പെ​ട്ടു. 154 പേ​ര്‍ക്ക് മ​ലേ​റി​യ​യും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു. ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ലേ​റി​യ കൂ​ടു​ത​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടും വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും എ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​നി​യും ചു​മ​യും ബാ​ധി​ച്ചാ​ണ്. മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും ഇ​ട​വി​ട്ടു വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് വൈ​റ​ൽ പ​നി ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ പേ​ശീ​വേ​ദ​ന​യും ത​ല​വേ​ദ​ന​യും പ​നി ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​നി ബാ​ധി​ച്ചാ​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും സ്വ​യം ചി​കി​ത്സ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

