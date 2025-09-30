Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:07 PM IST

    പേരിൽ മാത്രമൊരു ജില്ല ആശുപത്രി; വലഞ്ഞ് രോഗികൾ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ദി​വ​സേ​ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് രോ​ഗി​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന കാ​രി​ക്കോ​ടു​ള​ള ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ദു​രി​തം മാ​ത്രം. പേ​രി​ന് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​വ​നം പോ​ലും ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​യു​യ​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണു​യ​ർ​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മ​ട​ക്ക​മു​ള​ള​വ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തി​ക​ഞ്ഞ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​ത്ത​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്.​എ​ന്നാ​ൽ നാ​ളു​ക​ളാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ട​ത്തി​പ്പ് കു​ത്ത​ഴി​ഞ്ഞ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ളു​ക​ളാ​യി പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഉ​ള​ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ര​ട​ക്കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​നി​ഷ്​​ഠ​യി​ല്ല.

    ലാ​ബ്, ഇ.​സി.​ജി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി​യ സ്കാ​നി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.​അ​ടി​ക്ക​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ലി​ഫ്റ്റ് ത​ക​രാ​ർ മൂ​ലം ഇ​വി​ടെ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള​ള രോ​ഗി​ക​ളെ ചു​മ​ന്ന് ക​യ​റ്റു​ന്ന​ത​ട​ക്കം പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​തി​നൊ​ന്നും ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ല്ല; രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ദു​രി​തം

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളെ വ​ല​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കു​റ​വാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല​ട​ക്കം ഇ​ത് നി​ര​ന്ത​ര പ്ര​ശ്നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന് ഫി​സി​ഷ്യ​ൻ​മാ​ർ വേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള​ള​ത്. ഐ.​പി.​യും ഒ.​പി​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വ​രു​ന്ന എ​ല്ലാ രോ​ഗി​ക​ളേ‍യും ഒ​രു ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് നോ​ക്കി വി​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    മ​തി​യാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നും ഡി.​എം.​ഒ അ​ട​ക്ക​മു​ള​ള​വ​ർ​ക്കും നി​ര​വ​ധി വ​ട്ടം പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഒ​ടു​ലി​ൽ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എം വ​ഴി ഒ​രു ജൂ​നി​യ​ർ ഡോ​ക്ട​റെ നി​യ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ എ​ന്നും ബ​ഹ​ള​മാ​ണ്. മ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്ഥി​തി.

    ച​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​​​ന്‍റെ നി​സ്സംഗ​ത

    ആ​ശു​പ​ത്രി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ളു​യ​രു​മ്പോ​ഴും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്താ​ത്ത ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​സം​ഗ​ത ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ക​യാ​ണ്. ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ശ്ര​യ​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​തു​രാ​ല​യ​ത്തെ നി​ർ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ഉ‍യ​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ക്ഷേ​പം. ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ‍യെ​ത്തു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ട​ക്കം രോ​ഗി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ര​ട​ക്കം കൂ​ടു​ത​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി‍യ​മി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി‍യാ​ൽ ഇ​തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.​ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ല​ട​ക്കം ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ‍യ​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

