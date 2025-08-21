Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightലഹരി ഒഴുക്ക്​​ തടയാൻ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 2:29 PM IST

    ലഹരി ഒഴുക്ക്​​ തടയാൻ എക്​സൈസ് സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്​​മെ​ന്റ് ഡ്രൈ​വ് 10വ​രെ

    text_fields
    bookmark_border
    drugs
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ ല​ഹ​രി​യു​ടെ അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത ഒ​ഴു​ക്ക് നേ​രി​ടാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ എ​ക്സൈ​സ്. പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ഈ ​മാ​സം ഇ​തി​ന​കം ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 95 എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്​ (ക​ഞ്ചാ​വ്, ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ) കേ​സു​ക​ൾ. 83 അ​ബ്കാ​രി കേ​സു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്​ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 94 പേ​രെ​യും അ​ബ്കാ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ 82 പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 5.098 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ്, 0.965 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ, 228 ലി​റ്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ർ​മി​ത വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യം, 13.4 മി​ല്ലീ​ലി​റ്റ​ർ ചാ​രാ​യം എ​ന്നി​വ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന, ഉ​പ​യോ​ഗം, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്തെ പു​ക​വ​ലി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 594 കോ​ട്പ കേ​സു​ക​ളും എ​ക്സൈ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ്യാ​ജ​മ​ദ്യ​വും ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ട​ത്തും വി​പ​ണ​ന​വും ത​ട​യാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഈ​മാ​സം നാ​ലി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്​​മെ​ന്റ് ഡ്രൈ​വ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10വ​രെ തു​ട​രും.

    സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​ക്ക്​​പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ, വാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റി​യ മ​ല​യോ​ര–​വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, വി​നോ​ദ​സ​​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം എ​ക്സൈ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മു​ണ്ട്. മ​ദ്യ-​ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ടു​ക്കി എ​ക്സൈ​സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യാ​ജ​മ​ദ്യം, ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ അ​റി​യി​ക്കാം.

    ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കി​ൾ​ത​ല​ത്തി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ട്രൈ​ക്കി​ങ് ഫോ​ഴ്സി​നെ നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Excise DepartmentDrug TraffickingIdukki NewsOnam Special Enforcement Drive
    News Summary - Excise special enforcement drive to curb drug trafficking
    Similar News
    Next Story
    X