Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളിൽ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 12:57 PM IST

    ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളിൽ വർധന; ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇല്ലാതെ എക്​സൈസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളിൽ വർധന; ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇല്ലാതെ എക്​സൈസ്
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അം​ഗ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​തെ എ​ക്സൈ​സ്. അം​ഗ​സം​ഖ്യ​യി​ലെ കു​റ​വ് എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് അ​മി​ത ജോ​ലി​ഭാ​ര​വും. മൂ​ന്ന്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പു​ള്ള ത​സ്തി​ക നി​ർ​ണ​യ രീ​തി​യാ​ണ് എ​ക്സൈ​സി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​ല​വി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്തു​ന്നു​മി​ല്ല. വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ൽ 10 റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സും അ​ഞ്ചു സ​ർ​ക്കി​ൾ ഓ​ഫി​സു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, ദേ​വി​കു​ളം താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ജ​ന​മൈ​ത്രി എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സും അ​ടി​മാ​ലി​യി​ൽ ന​ർ​കോ​ട്ടി​ക് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്റ് സ്ക്വാ​ഡ് ഓ​ഫി​സും പൈ​നാ​വി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ സ്ക്വാ​ഡ് ഓ​ഫി​സും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ചി​ന്നാ​ർ, ബോ​ഡി​മെ​ട്ട്, ക​മ്പം​മെ​ട്ട്, കു​മ​ളി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    ആ​യു​ധ പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നേ​ടി​യ​വ​ർ ഓ​ഫി​സ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യും വി​മു​ക്തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ല്ല. സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ധി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്താ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മി​ത ജോ​ലി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പു​തി​യ ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഏ​ക താ​ലൂ​ക്ക് ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല​യാ​ണ്.

    പു​റ​മേ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്. ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​വും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ്, ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടേ​ണ്ട എ​ക്സൈ​സ് അം​ഗ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​തെ കി​ത​യ്ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​മി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്ന എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പി​നെ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത​ട​ക്കം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​ല ത​വ​ണ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടും വ​കു​പ്പി​ൽ മി​നി​സ്റ്റീ​രി​യ​ൽ വി​ഭാ​ഗം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഫീ‍ൽ​ഡി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​തു​മൂ​ലം വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ക്ല​റി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsshortageIdukki Newsexcise officers
    News Summary - excise officers shortage
    Similar News
    Next Story
    X