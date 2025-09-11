Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Sept 2025 10:56 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 10:56 AM IST

    ഇടമലക്കുടിയിൽ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപനം; പ്രതിരോധം ഊർജിതമാക്കി

    ഇടമലക്കുടിയിൽ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപനം; പ്രതിരോധം ഊർജിതമാക്കി
    തൊ​ടു​പു​ഴ: പ​നി​മ​ര​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്. പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി ബാ​ല​ൻ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​രാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​കു​പ്പ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക്യാ​മ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ക്യാ​മ്പ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പി.​എ​ച്ച്.​സി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മല്ലെ​ന്ന് വി​ല‍യി​രു​ത്ത​ൽ

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ൽ പ​നി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ലി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വ​കു​പ്പ് ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ല​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​ത്ത​താ​ണ് നി​സ്സാ​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും വ​ഷ​ളാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പി.​എ​ച്ച്.​സി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​വും ഓ​രോ ഉ​ന്ന​തി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ല​വും സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​യ റോ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് കാ​ര​ണം. ഇ​തോ​ടെ രോ​ഗം വ​ഷ​ളാ​യി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ​രെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും ചു​മ​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​രു​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പി.​എ​ച്ച്.​സി​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രും കു​റ​വാ​ണ്.

    റോ​ഡ് ത​ന്നെ മു​ഖ്യ​പ്ര​ശ്നം

    ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​യ റോ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം. ചി​കി​ത്സാ രം​ഗ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പും ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഇ​താ​ണ്. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പി.​എ​ച്ച്.​സി​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും ചി​കി​ത്സ​ക്കു​മു​ള​ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​താ​ഗ​ത​സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വം മൂ​ലം ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ കു​റ​വാ​ണ്. ര​ണ്ട് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റും ലാ​ബ്ടെ​ക്നീ​ഷ​നും ജൂ​നി​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പ​ക്ട​റും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റ​ട​ക്കം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ത​ന്നെ താ​മ​സി​ച്ചാ​ണ് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ്ര​സ​വം പോ​ലു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യും ഇ​വ​ർ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

