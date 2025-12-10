Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    10 Dec 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    10 Dec 2025 11:09 AM IST

    ഹരിതാഭ പകർന്ന് ഹരിത ബൂത്തുകൾ

    ഹരിതാഭ പകർന്ന് ഹരിത ബൂത്തുകൾ
    ക​ട്ട​പ്പ​ന ഗ​വ. ട്രൈ​ബ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ ഹ​രി​ത ബൂ​ത്തും സെ​ൽ​ഫി പോ​യ​ന്റും

    തൊ​ടു​പു​ഴ: വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ഹ​രി​താ​ഭ പ​ക​ര്‍ന്ന് ഹ​രി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ള്‍. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ഓ​രോ ബൂ​ത്തു​ക​ളു​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും ഹ​രി​ത കേ​ര​ളം മി​ഷ​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഹ​രി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​ത്. തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ ന്യൂ​മാ​ന്‍ കോ​ള​ജ്, കു​മ്മം​ക​ല്ല് ബി.​ടി.​എം സ്‌​കൂ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ഹ​രി​ത ബു​ത്തു​ക​ൾ. ഹ​രി​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. എ​ല്ലാ ബൂ​ത്തു​ക​ളും ഹ​രി​ത ച​ട്ടം നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹ​രി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​ല, മു​ള, പാ​യ, പ​ന​യോ​ല, പ​ന​മ്പ്, പേ​പ്പ​ര്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​ത്. ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളും സൂ​ച​ന ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​യി​ലാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് ഹ​രി​ത ബൂ​ത്തി​ല്‍ സെ​ല്‍ഫി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്താ​നു​മു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ ഗാ​ല​റി​യും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ്രീ​ന്‍ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ള്‍ നോ​ഡ​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, ജി​ല്ല ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ന്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, ഹ​രി​ത ക​ര്‍മ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹ​രി​ത ബൂ​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

