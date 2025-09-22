Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightഎംപ്ലോയ്​മെന്‍റ്​...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 12:06 PM IST

    എംപ്ലോയ്​മെന്‍റ്​ എക്​സ്​ചേഞ്ച്​; തൊഴിൽ അന്വേഷകർ നാൽപത് ലക്ഷം; നി​യ​മ​നം നാ​മ​മാ​ത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    താ​ൽ​കാ​ലി​ക ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ വ​ഴി നി​ക​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പുല്ലുവില
    representative image
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ൽ​പ​ത് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. വി​വി​ധ എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലാ​യി പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ മു​ത​ൽ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള​ള​വ​ർ​വ​രെ ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രാ​യി 39,51,770 പേ​ർ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.​സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി,ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള​ള​വ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​ക്കാ​രാ​യ 19,92,149 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ത​രം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള​ള 11,26,962 പേ​രും തൊ​ഴി​ലി​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.​

    പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ന് താ​ഴെ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള​ള 1,41,860 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളും പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ 4,40,195 പേ​രും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള​ള 1,00,618 പേ​രും തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രി​ലു​ണ്ട്. പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള​ള​വ​രും എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള​ള തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രി​ൽ കു​റ​വ​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്. ഡി​പ്ലോ​മ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള​ള​വ​ർ-3,933,ഐ.​ടി.​ഐ -75,015,എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്-26,932,എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്-1672,ആ​യു​ർ​വ​ദ മെ​ഡി​സി​ൻ-2908,സി​ദ്ധ-77,യൂ​നാ​നി-09,ഹോ​മി​യോ-1482, ബി.​ഡി.​എ​സ്-1088, വെ​റ്റ​റി​ന​റി-940, എം.​ബി.​എ-4,551,എം.​സി.​എ-2,202,ബി.​ആ​ർ​ക്ക്-280,അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ-1333 പേ​രും ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ 562 നി​യ​മ​ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​വി​യു​മ്പോ​ഴും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​ണ്. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ താ​ൽ​കാ​ലി​ക ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ വ​ഴി നി​ക​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​വു​മി​ല്ല.

    ഇ​തോ​ടെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യാ​നു​സ​ര​ണ​മാ​ണ് നി​യ​മ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ എം​പ്ലോ​യ​ബി​ലി​റ്റി സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​ക​ളും ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തേ​ടി എ​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന വേ​ത​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ ഇ​ത്ത​രം മേ​ള​ക​ളോ​ട് മു​ഖം തി​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:employment exchangeGovernment of Keralajob seekers
    News Summary - Employment Exchange; Four million job seekers; Regulations in name only
    Similar News
    Next Story
    X