Posted Ondate_range 18 Dec 2025 1:06 PM IST
Updated Ondate_range 18 Dec 2025 1:06 PM IST
തൊടുപുഴ: ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് നാടും നഗരവും. വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളും പുൽക്കൂടുകളും വൈദ്യുത അലങ്കാരങ്ങളുമൊക്കെ സജീമായിട്ടുണ്ട്. വീടുകളില് വൈദ്യുതി നക്ഷത്ര വിളക്കുകളും ദീപാലങ്കാരങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുമ്പോള് വൈദ്യുതി സുരക്ഷ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ജില്ല ഇലക്ട്രിക്കല് ഇന്സ്പെക്ടറേറ്റ് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന്...
- താല്ക്കാലിക ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്ന കണക്ഷനുകളിലും വൈദ്യുതി അലങ്കാര സര്ക്യൂട്ടിലും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായതും 30 എം.എ സെന്സിറ്റിവിറ്റിയുള്ള ആര്.സി.സി.ബി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
- നക്ഷത്ര ദീപാലങ്കാരങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടികളെ നിയോഗിക്കരുത്
- ഐ.എസ്.ഐ ഗുണനിലവാരമുള്ള വയറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
- കണക്ടറുകള് ഉപയോഗിച്ചു വയറുകള് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.
- കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതും നിലവാരം കുറഞ്ഞതുമായ വയറുകള് ദീപാലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. അലങ്കാരത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികള് ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
- ഗ്രില്ലുകള്, ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കള്, ലോഹനിർമിത ഷീറ്റുകള് എന്നിവയിലൂടെ ദീപാലങ്കാരങ്ങള് പാടില്ല.
- വീടുകളിലെ എര്ത്തിങ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
- ദീപാലങ്കാരങ്ങള് പ്ലഗ് സോക്കറ്റില് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോള് പ്ലഗ് സോക്കറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം കണക്ട് ചെയ്യുക, കൂടാതെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈവിരലുകള് പ്ലഗ്ടോപ് പിന്നില് സ്പര്ശിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
- മെയിന് സ്വിച്ചിൽനിന്ന് നേരിട്ട് വൈദ്യുതി എടുക്കാൻ പാടില്ല.
- വൈദ്യുതീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകളിൽ പൊട്ടലോ കേടുപാടുകളോ ഇല്ല എന്നുറപ്പാക്കണം.
- സോക്കറ്റുകളിൽനിന്ന് വൈദ്യുതിയെടുക്കാൻ അനുയോജ്യമായ പ്ലഗ് ടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
- ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ഫ്യൂസ് പോവുകയോ എം.സി.ബി അല്ലെങ്കിൽ ആർ.സി.സി.ബി ട്രിപ്പാവുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും ചാര്ജ് ചെയ്യുക.
