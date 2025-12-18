Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 1:06 PM IST

    ആഘോഷങ്ങള്‍ അടിപൊളിയാക്കിക്കോ: വൈദ്യുതി സുരക്ഷ മസ്​റ്റ്

    ആഘോഷങ്ങള്‍ അടിപൊളിയാക്കിക്കോ: വൈദ്യുതി സുരക്ഷ മസ്​റ്റ്
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും. വീ​ടു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ളും വൈ​ദ്യു​ത അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ സ​ജീ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി ന​ക്ഷ​ത്ര വി​ള​ക്കു​ക​ളും ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ വൈ​ദ്യു​തി സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജി​ല്ല ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍...

    • താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ എ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി അ​ല​ങ്കാ​ര സ​ര്‍ക്യൂ​ട്ടി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ​തും 30 എം.​എ സെ​ന്‍സി​റ്റി​വി​റ്റി​യു​ള്ള ആ​ര്‍.​സി.​സി.​ബി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.
    • ന​ക്ഷ​ത്ര ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്
    • ഐ.​എ​സ്.​ഐ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വ​യ​റു​ക​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ.
    • ക​ണ​ക്ട​റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു വ​യ​റു​ക​ള്‍ കൂ​ട്ടി​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​തം.
    • കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന​തും നി​ല​വാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ വ​യ​റു​ക​ള്‍ ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ള്‍ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.
    • ഗ്രി​ല്ലു​ക​ള്‍, ഇ​രു​മ്പ് കൊ​ണ്ടു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, ലോ​ഹ​നി​ർ​മി​ത ഷീ​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ടി​ല്ല.
    • വീ​ടു​ക​ളി​ലെ എ​ര്‍ത്തി​ങ് സം​വി​ധാ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.
    • ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ല​ഗ് സോ​ക്ക​റ്റി​ല്‍ ക​ണ​ക്ട് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ പ്ല​ഗ് സോ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ക​ണ​ക്ട് ചെ​യ്യു​ക, കൂ​ടാ​തെ ക​ണ​ക്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കൈ​വി​ര​ലു​ക​ള്‍ പ്ല​ഗ്‌​ടോ​പ് പി​ന്നി​ല്‍ സ്പ​ര്‍ശി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.
    • മെ​യി​ന്‍ സ്വി​ച്ചി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി എ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.
    • വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വ​യ​റു​ക​ളി​ൽ പൊ​ട്ട​ലോ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളോ ഇ​ല്ല എ​ന്നു​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.
    • സോ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ്ല​ഗ് ടോ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.
    • ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഫ്യൂ​സ് പോ​വു​ക​യോ എം.​സി.​ബി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ർ.​സി.​സി.​ബി ട്രി​പ്പാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ അ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്രം വീ​ണ്ടും ചാ​ര്‍ജ് ചെ​യ്യു​ക.
