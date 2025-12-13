Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightഎല്ലാം സെറ്റ്​; ആഘോഷം...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:26 AM IST

    എല്ലാം സെറ്റ്​; ആഘോഷം പൊളിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    തു​​റ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ നാ​സി​ക്​ ഡോ​ൾ വ​രെ സ​ജ്ജം
    എല്ലാം സെറ്റ്​; ആഘോഷം പൊളിക്കും
    cancel

    തൊ​​ടു​​പു​​ഴ: ഫ​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​രു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ൻ​പ്​ ത​ന്നെ വി​​ജ​​യം ആ​​ഘോ​​ഷ​​മാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഒ​​രു​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി മു​​ന്ന​​ണി​​ക​​ൾ. വി​​ജ​​യ​പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യു​​ള്ള സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളാ​​ണ് ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​യി ഒ​​രു​​ക്കം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. ഫ​​ല പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം വ​​രു​​ന്ന​​യു​​ട​​ൻ മ​​ധു​​ര​​പ​​ല​​ഹാ​​ര വി​​ത​​ര​​ണ​​വും ന​​ട​​ത്തും. വി​​ജ​​യി​​ക്കു​​മെ​​ന്നു​​റ​​പ്പു​​ള്ള വാ​​ർ​​ഡു​​ക​​ളി​​ൽ മ​​ധു​​ര​​പ​​ല​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ൻ തോ​​തി​​ൽ ഓ​​ർ​​ഡ​​ർ ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ണ്ട്. വി​​ജ​​യാ​​ഘോ​​ഷം മു​​ന്നി​​ൽ​​ക്ക​​ണ്ട് പ​​ല ബേ​​ക്ക​​റി​​ക​​ളി​​ലും മ​​ധു​​ര​​പ​​ല​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​യി എ​​ത്തി​​ച്ചി​​ട്ടു​​മു​ണ്ട്. പ​​തി​​വു​​പോ​​ലെ ല​​ഡു, ജി​​ലേ​​ബി എ​​ന്നി​​വ​ക്കാ​ണ് ഡി​​മാ​​ൻ​​ഡ്. ഇ​​വ നേ​​ര​​ത്തേ​ത​​ന്നെ ബു​​ക്ക് ചെ​​യ്തു ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ക്രി​​സ്മ​​സ് കാ​​ല​​മാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ കേ​​ക്കും വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​മെ​​ന്ന ചി​​ന്ത​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ​​ക്കു​​ണ്ട്.

    വി​​ജ​​യി​​ക​​ളെ ആ​​ന​​യി​​ക്കാ​​ൻ തു​​റ​​ന്ന വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ത​​യാ​​റാ​​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞു പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ. ആ​​ഘോ​​ഷം പൊ​​ടി​​പൂ​​ര​​മാ​​ക്കാ​​ൻ പ​​ട​​ക്ക​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ക​മ്പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. ലൈ​​റ്റ് ആ​​ൻ​​ഡ് സൗ​​ണ്ട് സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് നാ​​ളെ തി​​ര​​ക്കി​​ന്‍റെ ദി​​വ​​സ​​മാ​​ണ്. വി​​ജ​​യം ഉ​​റ​​പ്പി​​ച്ച സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ല​​രും സൗ​​ണ്ട് സി​​സ്റ്റ​​വും വി​​ജ​​യ ഗാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ത​​യാ​​റാ​​ക്കു​​ന്ന തി​​ര​​ക്കി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ജി​​ല്ല​​യി​​ലെ വി​​വി​​ധ റി​​ക്കാ​​ർ​​ഡി​ങ്​ സ്റ്റു​​ഡി​​യോ​​ക​​ളി​​ൽ വി​​ജ​​യ ഗാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ റി​​ക്കാ​​ർ​​ഡി​ങ്ങും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    താ​ള​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ നാ​​സി​​ക് ഡോ​​ൾ ടീ​​മു​​ക​​ളും

    വി​​ജ​​യി​​ക​​ളാ​​യ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ താ​​ളം കൊ​​ഴു​​പ്പി​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യി​​ലാ​​ണ് ചെ​​ണ്ട​​മേ​​ള​​ക്കാ​​രും നാ​​സി​​ക് ഡോ​​ൾ ടീ​​മു​​ക​​ളും. പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രെ ആ​​വേ​​ശ​​ത്തി​​ലാ​​ഴ്ത്തു​​ന്ന അ​​നൗ​​ണ്‍​സ്മെ​​ന്‍റു​​ക​​ളും പാ​​ര​​ഡി ഗാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മൊ​​ക്കെ നാ​​ളെ ന​​ഗ​​ര, ഗ്രാ​​മ വീ​​ഥി​​ക​​ളി​​ൽ നി​​റ​​യും. ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ ക​ണ​ക്കു കൂ​ട്ടി വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ച സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തു​റ​ന്ന ജീ​പ്പു​ക​ളും മ​റ്റും അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച്​ റെ​ഡി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട്​ ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ജീ​പ്പ്​ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക​ത​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന സ്വീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ വി​​ജ​​യി​​ക​​ളെ അ​​ണി​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് ഷാ​​ൾ ആ​​ണ് കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പ​ല വ​​സ്ത്ര​​ശാ​​ല​​ക​​ളും ഷാ​​ളു​​ക​​ൾ കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​യി ക​​രു​​തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഇ​​തി​​നു പു​​റ​​മേ പൂ​​മാ​​ല​​ക​​ളും ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    വി​​ജ​​യി​​ക​​ളെ ക​​യ​​റ്റി ന​​ഗ​​ര​​പ്ര​​ദ​​ക്ഷി​​ണം ന​​ട​​ത്താ​​നു​​ള്ള തു​​റ​​ന്ന ജീ​​പ്പി​​നാ​​യു​​ള്ള അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു ചി​​ല​​ർ. ഇ​​ത്ത​​രം ജീ​​പ്പു​​ക​​ൾ​​ക്ക് ല​​ഭ്യ​​ത കു​​റ​​വാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ വ​​ലി​​യ പ്ര​​തി​​ഫ​​ലം ന​​ൽ​​കാ​​നും ഇ​​വ​​ർ ത​​യാ​​റാ​​ണ്. പി​​ക്ക​​പ് വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ളും മി​​നി ലോ​​റി​​ക​​ളു​​മൊ​​ക്കെ നാ​​ളെ വി​​ജ​​യാ​​ഹ്ലാ​​ദ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​യി സ​​ജ്ജ​​മാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ബൈ​​ക്ക് റാ​​ലി ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ വി​​ജ​​യാ​​ഘോ​​ഷ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ നാ​​ളെ ന​​ഗ​​ര, ഗ്രാ​​മ വ്യ​​ത്യാ​​സ​​മി​​ല്ലാ​​തെ ന​​ട​​ക്കും.

    ആ​​ഹ്ലാ​​ദ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​തി​​രു ക​​ട​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​നും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സും ത​​യാ​​റെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. വോ​​ട്ടെ​​ണ്ണ​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു സ​​മീ​​പം സു​​ര​​ക്ഷ​​ക്കാ​​യി കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​യും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:election victoryIdukki News
    News Summary - election victory celebration
    Similar News
    Next Story
    X