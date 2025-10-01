Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    1 Oct 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 11:27 AM IST

    കുടിവെള്ളത്തിൽ ഇ-​കോ​ളി; വേണം, കൂടുതൽ ജാഗ്രത

    വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും കു​ടി​വെ​ള്ളം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ശു​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം
    കുടിവെള്ളത്തിൽ ഇ-​കോ​ളി; വേണം, കൂടുതൽ ജാഗ്രത
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സു​ക​ൾ വേ​ണ്ട​ത്ര ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ജ​ല്‍ജീ​വ​ന്‍ മി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ​ര്‍വേ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​​ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ഒ​ട്ടേ​റെ ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ല്‍ വി​സ​ര്‍ജ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ-​കോ​ളി ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യാ​ല്‍ മ​ലി​ന​മാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    അ​തി​നാ​ല്‍, വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും കു​ടി​വെ​ള്ളം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ശു​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന വി​ഭാ​ഗം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ശു​ദ്ധ​മാ​യ ജ​ലം കി​ട്ടാ​ക്ക​നി​യാ​വു​ക​യും അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക​ജ്വ​രം, മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം തു​ട​ങ്ങി​യ ജ​ല​ജ​ന്യ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    തെ​ളി​ഞ്ഞ​തും നി​റ​മോ മ​ണ​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ധാ​തു​ല​വ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്ള​തും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്​ ശു​ദ്ധ​ജ​ലം. മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​ല്‍ കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​ര​ത്തി​ന​ട​ക്കം കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ള​ത്തി​ലെ ഫ്ലൂറൈ​ഡി​ന്റെ സാ​ന്നി​ദ്ധ്യം അ​സ്ഥി​ക​ളു​ടെ വൈ​ക​ല്യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. മ​ലി​ന​ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് കോ​ള​റ, മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം, വ​യ​റി​ള​ക്കം, ടൈ​ഫോ​യി​ഡ് എ​ന്നി​വ പി​ടി​പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും കൂ​ട്ടും. കി​ണ​റു​ക​ളും കു​ള​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ളം ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വെ​ള്ളം സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ടാ​ങ്കു​ക​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ശു​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി

    കേ​ര​ള വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന നാ​ല് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. ചെ​റു​തോ​ണി​യി​ല്‍ ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ജി​ല്ല ലാ​ബും ചെ​റു​തോ​ണി ഉ​പ​ജി​ല്ല ലാ​ബും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​മാ​ലി​യി​ലും തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലും സ​ബ്ജി​ല്ല ലാ​ബു​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ലാ​ബു​ക​ള്‍ക്ക് എ​ൻ.​എ.​ബി.​എ​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മു​ണ്ട്. ഹോ​ട്ട​ല്‍, റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ്, ബേ​ക്ക​റി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ലൈ​സ​ന്‍സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന വി​ഭാ​ഗം സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. രാ​സ​ഭൗ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ര​ണ്ട് ലി​റ്റ​ര്‍ സാ​മ്പി​ള്‍ പു​തു​താ​യി വാ​ങ്ങി​യ വെ​ള്ള​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ന്നാ​സി​ല്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ണം. ബാ​ക്ടീ​രി​യോ​ള​ജി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ 200 മി​ല്ലീ​ലി​റ്റ​ര്‍ സാ​മ്പി​ള്‍ അ​ണു​വി​മു​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ബോ​ട്ടി​ലി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം. സാ​മ്പി​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചാ​ല്‍ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ലാ​ബി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്ക​ണം. ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യാ​ണ് ഫീ​സ് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​ക്ഷ​യ കേ​ന്ദ്രം വ​ഴി​യോ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ വ​ഴി​യോ ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാം. വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള സാ​മ്പി​ളു​ക​ള്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് സീ​ല്‍ ചെ​യ്ത് ക​ത്ത് സ​ഹി​ത​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ലാ​ബു​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    drinking water Presence of E-coli Caution Warning
