    Thodupuzha
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 9 April 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 11:51 AM IST

    അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​തെ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട്​ വി​വാ​ദം

    പ​ല​യി​ട​ത്തും ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ൾ
    അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​തെ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട്​ വി​വാ​ദം
    സർഗാത്മക ചിത്രം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, പീ​രു​മേ​ട്, ദേ​വി​കു​ളം മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന വി​വാ​ദ​മാ​ണ്​ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട്. രാ​ജ​കു​മാ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ളു​​ണ്ടെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്​​. തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​ക്കി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നേ​ടി​യ ശേ​ഷം, പി​ന്നീ​ട് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​യാ​ലും ഈ ​വോ​ട്ട് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ സ്വ​മേ​ധ​യാ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വോ​ട്ട് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് അ​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 272 പേ​രാ​ണ് ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വോ​ട്ട് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ടാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ വോ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​ൻ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വി​ടെ​യും വോ​ട്ട് നി​ല​നി​ർ‌​ത്താ​ൻ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ള്ള​വ​രെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​വും ഒ​ട്ടേ​റെ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. പ​ല​യി​ട​ത്തും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ​വ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ൾ.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​മാ​ത്രം എ​ണ്ണാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ 15,000 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ത​ല​പൊ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ രേ​ഖ​ക​ൾ ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ചി​ല​ർ രം​ഗ​ത്തു​​ണ്ടെ​ന്നും ആ​​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു ​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ത​മി​ഴ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ ​പ​രാ​തി ഉ​യ​രാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​വ​രെ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും അ​റു​തി​വ​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:ThodupuzhaControversy#double votingKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Double voting controversy continues in border areas
