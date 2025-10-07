Begin typing your search above and press return to search.
    Thodupuzha
    date_range 7 Oct 2025 3:14 PM IST
    date_range 7 Oct 2025 3:14 PM IST

    ഉടുമ്പന്നൂരിൽ ഗ്രാമവണ്ടിക്ക്​ ഡബ്​ൾ ബെൽ

    സ​ർ​വീസ്​ തു​ട​ങ്ങി; കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി- ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ സം​യു​ക്​​ത സം​രം​ഭം
    ഉടുമ്പന്നൂരിൽ ഗ്രാമവണ്ടിക്ക്​ ഡബ്​ൾ ബെൽ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​മ​വ​ണ്ടി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സ​ർ​വ്വീ​സ് തു​ട​ങ്ങി. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യും സം​യു​ക്​​ത​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്​ ഗ്രാ​മ​വ​ണ്ടി. ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ. ബ​സ്​ സ​ർ​വീ​സ്​ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യം പ​രി​മി​ത​വുമായ ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ആ​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ സ​ർ​വീ​സ്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​ ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ പാ​റേ​ക്ക​വ​ല​യി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​രി​ച്ച​ൻ നീ​റ​ണാ​കു​ന്നേ​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​വും ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫും​നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എം. ​ല​തീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം കു​റ​വു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യാ​ണ് ഗ്രാ​മ​വ​ണ്ടി സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ട്ട​ക്കു​ഴ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ്, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫീ​സ്, വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ നി​ല​വി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ബ​സി​ല്ല. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ലും ലാ​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ൽ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ലും ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ പ്ര​തി​ദി​നം വ​ന്നു പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്രാ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും ഗ്രാ​മ​വ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. വ​ണ്ടി​യു​ടെ ഡീ​സ​ൽ ചെ​ല​വ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​ഹി​ക്കും. ഓ​ൺ​ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തും. മെ​യി​ന്‍റ​ന​ൻ​സ്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി വ​ഹി​ക്കും.

