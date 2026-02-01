Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 12:44 PM IST

    കു​റ​യാ​തെ ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന കേ​സു​ക​ൾ...

    കു​റ​യാ​തെ ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന കേ​സു​ക​ൾ...
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി​ക​ൾ കു​റ​യു​ന്നി​ല്ല. 2025ൽ ​ജി​ല്ല വി​മ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്‌​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലും ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ല്​ സ​ർ​വി​സ് പ്രൊ​വൈ​ഡി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും സ​ഖി വ​ൺ സ്റ്റോ​പ് സെ​ന്റ​റി​ലു​മാ​യി ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച​ത് 609 പ​രാ​തി​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ 71 പേ​ർ​ക്ക് കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു​മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി 50 പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. പൊ​ലീ​സി​ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ വേ​റെ​യും.

    ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ക​ളാ​കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ജി​ല്ല വി​മ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്‌​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ എ.​എ​സ്. പ്ര​മീ​ള പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ജി​ല്ല​യി​ലെ ട്രൈ​ബ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​ധി​കം ഇ​പ്പോ​ഴും പു​റ​ത്തേ​ക്കു വ​രു​ന്നി​ല്ല. ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മേ ക​ഴ​മ്പി​ല്ലാ​ത്ത​വ​യും ഇ​ട​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഗാ​ർ​ഹി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ മ​ദ്യ​പാ​ന​വും ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​വു​മാ​ണ്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം, ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​യ്മ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. സ്ത്രീ​ധ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി​ക​ൾ പൊ​തു​വേ കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം; 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സ​ഹാ​യം

    ഗാ​ർ​ഹി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ര​യാ​കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് വി​മ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്‌​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലോ സ​ഖി വ​ൺ സ്റ്റോ​പ് സെ​ന്റ​റി​ലോ താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് പ്രൊ​വൈ​ഡി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ലോ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. ജി​ല്ല വി​മ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്‌​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ് പൈ​നാ​വി​ൽ എ​സ്.​ബി.​ഐ ശാ​ഖ​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സ​ഖി വ​ൺ സ്റ്റോ​പ് സെ​ന്റ​ർ. തൊ​ടു​പു​ഴ, കു​മ​ളി, അ​ടി​മാ​ലി, ചെ​റു​തോ​ണി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് പ്രൊ​വൈ​ഡി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​ത്.

    എ​ല്ലാ സ​ർ​വി​സ് പ്രൊ​വൈ​ഡി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​വും നി​യ​മ സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്രൊ​ട്ട​ക്‌​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ സ​ഹാ​യം, കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യം, ഷെ​ൽ​റ്റ​ർ ഹോം ​സേ​വ​നം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സ​ഹാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​കും. സ​ഖി വ​ൺ സ്റ്റോ​പ് സെ​ന്റ​റി​ലും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ഭ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 20 ദി​വ​സം വ​രെ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കും. ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം വീ​ട് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു പോ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റെ​ങ്ങും ആ​ശ്ര​യ​മി​ല്ലാ​തെ വ​രു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ട്ട​പ്പ​ന, പൈ​നാ​വ് (കു​യി​ലി​മ​ല)​എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു അ​ഭ​യ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​മ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്‌​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ്, പൈ​നാ​വ് ഫോ​ൺ: 04862-221722, 8281999056.

