Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 12:31 PM IST

    ജില്ലതല ഓണം മേള; വരുമാനത്തിളക്കത്തിൽ കുടുംബശ്രീ

    • ആ​റു​ദി​നം 5,10,700 രൂ​പ​യു​ടെ വി​റ്റു​വ​ര​വ്
    • കൂ​ടു​ത​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ഞ്ഞ​ത് കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ മ​നം​നി​റ​ച്ച് കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി​ല്ല​ത​ല വി​പ​ണ​ന​മേ​ള. ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ശ്രീ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചെ​റു​തോ​ണി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല​ത​ല വി​പ​ണ​ന​മേ​ള​യാ​ണ് സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യ​ത്. 30 മു​ത​ൽ നാ​ലു​വ​രെ നീ​ണ്ട മേ​ള​യി​ൽ 5,10,700 രൂ​പ​യു​ടെ വി​റ്റു​വ​ര​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് വ​രു​മാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു മേ​ള ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 88 മൈ​ക്രോ സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും 47 ജെ.​എ​ൽ.​ജി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ 16 സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഹി​റ്റ്

    ആ​റു​ദി​നം നീ​ണ്ട മേ​ള​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ഞ്ഞ​ത് കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഈ​യി​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 1,80,000 രൂ​പ​യു​ടെ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ന്നു. 65,600 രൂ​പ​യു​ടെ വി​പ​ണ​നം ന​ട​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. അ​പ്പാ​ര​ൽ​സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 57,800 രൂ​പ​യു​ടെ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ണ്ടാ​യി. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ​ണ​നം വ​ഴി 39,900 രൂ​പ​യും മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ഗ്, കു​ട​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ൽ വി​പ​ണ​നം ന​ട​ത്തി.

    മ​നം​നി​റ​ച്ച് ഓ​ണ​സ​ദ്യ

    5520 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഓ​ണ​സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യ​ത്. 20 മു​ത​ൽ തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സം വ​രെ​യാ​ണി​ത്. 21 കൂ​ട്ടം ക​റി​ക​ളും മൂ​ന്നു​ത​രം പാ​യ​സ​വു​മ​ട​ക്കം 275 രൂ​പ വ​രെ​യു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, കോ​ട​തി​ക​ൾ, ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ഓ​ർ​ഡ​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച് രു​ചി​ക​ര​മാ​യ സ​ദ്യ​യെ​ത്തി. ജി​ല്ല​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ക​ര​ട​ങ്ങി​യ 33 യൂ​നി​റ്റി​ലാ​യാ​ണ് സ​ദ്യ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ള​നു​സ​രി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യം തീ​ർ​ത്ത് പാ​യ​സ​മേ​ള

    രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യം തീ​ർ​ത്ത വി​വി​ധ​ത​രം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു മേ​ള​യെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി 30,000 രൂ​പ​യു​ടെ വി​റ്റ് വ​ര​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ, ഗോ​ത​മ്പ്, ചെ​റു​പ​യ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മൂ​ന്ന് ത​രം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ വി​വി​ധ ത​രം ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ 29,800 രൂ​പ​യും മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി. ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി. ​ഷി​ബു, പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ർ കെ.​എ​സ്. സേ​തു​ല​ക്ഷ്മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് മേ​ള​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച​ത്.

    കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഓ​ണം മേ​ള​യി​ലെ വി​റ്റു​വ​ര​വ്

    പ​ച്ച​ക്ക​റി - 1,80000

    ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ - 65,600

    അ​പ്പാ​ര​ൽ​സ് - 57,800

    ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ - 39,900

    അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ - 47,900

    ബാ​ഗ്, ചെ​രു​പ്പ്, കു​ട - 32,400

    ചെ​ടി​ക​ൾ - 29,800

