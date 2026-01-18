Begin typing your search above and press return to search.
    Thodupuzha
    Posted On
    18 Jan 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 12:08 PM IST

    തലപൊക്കി രോഗങ്ങൾ; ജാഗ്രത വേണം

    ജ​നു​വ​രി 13 വ​രെ 2368 ​പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ വൈ​റ​ൽ പ​നി ബാ​ധി​ച്ച​ത്
    തലപൊക്കി രോഗങ്ങൾ; ജാഗ്രത വേണം
    തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​രി​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന സ​ജീ​വ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: വേ​ന​ൽ ക​ന​ക്കും മു​ൻ​പേ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​ല​പൊ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. വൈ​റ​ൽ പ​നി, ചി​ക്ക​ൻ​പോ​ക്‌​സ്, വ​യ​റി​ള​ക്ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വേ​ന​ലി​നൊ​പ്പം ജി​ല്ല​യി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 13 വ​രെ 2368 ​പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ വൈ​റ​ൽ പ​നി ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യും 15 പേ​ർ​ക്ക്​ ചി​ക്ക​ൻ പോ​ക്​​സും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​നി, ത​ല​വേ​ദ​ന എ​ന്നീ പ്രാ​രം​ഭ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ദേ​ഹ​ത്ത് കു​മി​ള​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ചി​ക്ക​ൻ പോ​ക്​​സ്​ പ​ല​രും ഈ ​രോ​ഗം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്.

    വേ​ന​ൽ കാ​ല​ത്ത് ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. കൊ​തു​കു​ക​ൾ പ​ര​ത്തു​ന്ന ഈ ​രോ​ഗ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    മു​റ്റ​ത്തും, പ​റ​മ്പി​ലു​മെ​ല്ലാം വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കാ​തെ നോ​ക്കു​ക, വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കൊ​തു​കു​ക​ൾ പെ​രു​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യും. ചൂ​ട്​ കൂ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വം മൂ​ലം വ​യ​റി​ള​ക്ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി ഡോ​ക്‌​ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഉ​ള്ളം ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​രി​ക്കും ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​നും

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ചൂ​ട് കൂ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ക​രി​ക്കി​ന്റെ​യും ശീ​ത​ള​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ൽ​പ​ന​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി . തൊ​ണ്ട വ​ര​ളു​ന്ന ചൂ​ടി‍ൽ ഉ​ള്ളം ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​നും ക​രി​മ്പി​ൻ ജ്യൂ​സു​​മൊ​ക്കെ വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ്രി​യം നാ​ട​ൻ പാ​നീ​യ​മാ​യ ക​രി​ക്കി​നോ​ടാ​ണ്. വി​പ​ണി​യി​ൽ ക​രി​ക്കി​ന് ഡി​മാ​ൻ​ഡും കൂ​ടി.

    വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മി​ക്ക ക​രി​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്കു​ണ്ട്. ഒ​രു ക​രി​ക്കി​ന്​ 70-75 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് തൊ​ടു​പു​ഴ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 60 രൂ​പ​ക്കും ക​രി​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. പാ​ല​ക്കാ​ട് നി​ന്നും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ലോ​ഡ് ക​ണ​ക്കി​ന് ക​രി​ക്ക് ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൂ​ടേ​റി​യ​തോ​ടെ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​നാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. കി​ലോ​ക്ക്​ 30-40 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ വി​ല. ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ ജ്യൂ​സാ​യും, ത​ണു​പ്പി​ച്ച് ചെ​റി​യ പീ​സു​ക​ളാ​യും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ട്. അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​രി​മ്പി​ൻ ജൂ​സി​നു 30 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണു വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന. കു​ലു​ക്കി സ​ർ​ബ​ത്തും പ​ച്ച​മു​ള​കും ക​റി​വേ​പ്പി​ല​യും ഉ​പ്പും ചേ​ർ​ത്തി​ള​ക്കി​യ സം​ഭാ​ര​വു​മാ​ണ് ചൂ​ടു​കാ​ല​ത്തെ മ​റ്റു ‘ദാ​ഹ​ശ​മ​നി’​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നി. ബേ​ക്ക​റി​ക​ളി​ലും കൂ​ൾ​ബാ​റു​ക​ളി​ലും ഫ്ര​ഷ് ലൈം, ​സോ​ഡാ നാ​ര​ങ്ങാ​വെ​ള്ളം, ഫ്ര​ഷ് ജൂ​സു​ക​ൾ, വി​വി​ധ​ത​രം ഷേ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​രു​ത​ൽ വേ​ണം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഹാ​രം പാ​കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മെ​ല്ലാം തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റ്റി​യ വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ഹെ​പ്പ​റ്റൈ​റ്റി​സ് എ​യ്‌​ക്കും, വ​യ​റി​ള​ക്ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാം പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന​തും ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​മാ​ണ്.

    പ​ഴ​വ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ ധാ​രാ​ളം ക​ഴി​ക്ക​ണം. ചൂ​ടു​കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ജ​ലാം​ശം പെ​ട്ടെ​ന്ന് ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ ധാ​രാ​ളം വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ക. ക​രി​ക്ക്, ഉ​പ്പി​ട്ട ക​ഞ്ഞി​വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ക്ഷീ​ണം കു​റ​യ്‌​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    Thodupuzha
    News Summary - Diseases are on the rise; caution is needed
