Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightകൊളുക്കുമല; സുരക്ഷിത...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:51 AM IST

    കൊളുക്കുമല; സുരക്ഷിത യാത്രാനിർദേശങ്ങളുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    കൊളുക്കുമല; സുരക്ഷിത യാത്രാനിർദേശങ്ങളുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്
    cancel
    camera_alt

    മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ കൊ​ളു​ക്കു​മ​ല​യി​ല്‍ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മൂ​ന്നാ​റി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​യ കൊ​ളു​ക്കു​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​യാ​ത്ര​യൊ​രു​ക്കി മോ​​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഉ​ദ​യാ​സ്ത​മ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ ജീ​പ്പി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ദി​നം​പ്ര​തി അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് ജീ​പ്പ് സ​ഫാ​രി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കൊ​ളു​ക്കു​മ​ല ടൂ​റി​സം സേ​ഫ്റ്റി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ആ​യ ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല ജോ​യ​ന്റ് റീ​ജ​ണ​ല്‍ ട്രാ​ന്‍സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് ഓ​ഫീ​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും യോ​ഗ്യ​രാ​യ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തും സു​ര​ക്ഷ ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രെ ബ്രീ​ത്ത് അ​ന​ലൈ​സ​ര്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തു വ​ഴി മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​വ​രെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തു​മൂ​ലം ദി​വ​സേ​ന 500 ല്‍ ​അ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ള്‍ കൊ​ളു​ക്കു​മ​ല സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​ന്‍ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു ജീ​പ്പി​ല്‍ ആ​റു​പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് കൊ​ളു​ക്കു​മ​ല സ​ഫാ​രി ന​ട​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ നാ​ലു മു​ത​ല്‍ വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​ണ് കൊ​ളു​ക്കു​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kolukkumalaiIdukki NewsMotor Vehicles dept
    News Summary - Department of Motor Vehicles gives advice to kolukkumala visitors
    Similar News
    Next Story
    X