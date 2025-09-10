Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    10 Sept 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 12:08 PM IST

    ഇടമലക്കുടി യാത്രാദുരിതം എന്ന്​ തീരും...?

    ഇടമലക്കുടി യാത്രാദുരിതം എന്ന്​ തീരും...?
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ ജ​ന​ത​യു​ടെ റോ​ഡ്​ എ​ന്ന സ്വ​പ്​​നം എ​ന്ന്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ല. റോ​ഡ്​ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും പ​തി​വാ​കു​ക​യാ​ണ്. കു​ണ്ടും​കു​ഴി​യും നി​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ രോ​ഗി​ക​ളെ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട്​ മ​ര​ണം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും ഇ​തെ​ന്ന്​ തീ​രു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല.

    2023ൽ 11.5 ​കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ആ​രം​ഭി​ച്ച പെ​ട്ടി​മു​ടി-​പു​ൽ​മേ​ട്-​ഇ​ഡ്​​ഡ​ലി​പ്പാ​റ റോ​ഡ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ങ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2024 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ റോ​ഡ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സം എ​ന്നാ​ണ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി മു​തു​വാ​ൻ സ​മു​ദാ​യ​സം​ഘം മേ​ഖ​ല​ത​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് സ​മീ​പം പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍ മൊ​ത്തം 28 കു​ടി​ക​ളി​ല്‍ എ​താ​ണ്ട് പ​ത്തെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ നി​ല​വി​ല്‍ ഈ ​പ​റ​യു​ന്ന പെ​ട്ടി​മു​ടി സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കു​ടി റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗ​മു​ള്ളൂ. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 18 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 350 വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 1600ൽ ​കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് നി​ല​വി​ല്‍ കൂ​ട​ല്ലാ​ർ-​ആ​ന​ക്കു​ളം റോ​ഡാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ന​ക്കു​ളം​വ​രെ റോ​ഡ് എ​ത്തി​യാ​ല്‍ മീ​ന്‍കു​ത്തി, കൂ​ട​ല്ലാ​ർ നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ 90 ശ​ത​മാ​നം ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​മാ​കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി റേ​ഷ​ന്‍ ക​ട​ക്കു​പോ​ലും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും എ​ത്തി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    പെട്ടിമുടി-ഇടമലക്കുടി റോഡ് നിർമാണം: തടസ്സം നീങ്ങുന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: പെ​ട്ടി​മു​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ത​ട​സ്സം നീ​ങ്ങു​ന്നു. റോ​ഡ് പ​ണി​ക്കു​ള്ള സാ​ധ​ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് ത​ട​സ്സം നി​ന്ന​ത്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    സ​ബ് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ത​ട​സ്സം നീ​ങ്ങി​യ​ത്. റോ​ഡ്​ പ​ണി സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ഡ്വ. എ. ​രാ​ജ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. പെ​ട്ടി​മു​ടി മു​ത​ൽ ഇ​ഡ്​​ഡ​ലി​പ്പാ​റ​വ​രെ അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം റോ​ഡ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി ര​ണ്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ പ​നി​ബാ​ധി​ച്ച് കു​ട്ടി മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ പ​നി​ബാ​ധി​ച്ച്​ കി​ട​പ്പി​ലാ​യ വ​യോ​ധി​ക​യെ ചു​മ​ന്ന് അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഗൂ​ഡ​ലാ​ർ​കു​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ന​ക്കു​ളം വ​ഴി മാ​ങ്കു​ള​ത്ത് എ​ത്തി അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ അ​ടി​മാ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള റോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ എ​ട്ട് ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മീ​ൻ​കു​ത്തി ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

