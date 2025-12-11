Begin typing your search above and press return to search.
    11 Dec 2025 1:15 PM IST
    പോളിങ്​ ഇടിവ്​;​ ആർക്ക് തുണയാകും

    ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ
    പോളിങ്​ ഇടിവ്​;​ ആർക്ക് തുണയാകും
    പൈ​നാ​വ് മോ​ഡ​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ലേ​ക്ക് പോ​ളി​ങ്ങി​നു ശേ​ഷം വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ത് ആ​ർ​ക്ക് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ എ​ങ്ങും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മൂ​ന്ന്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന​ടു​ത്താ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ​ പോ​ളി​ങ്ങി​ൽ കു​റ​വ്. 2020ൽ ​കോ​വി​ഡ്​ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ജി​ല്ല​യി​ലെ പോ​ളി​ങ്​ 74.68 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​വി​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ടി​വ്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​​തെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ.

    എ​ന്നാ​ൽ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം. അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ളാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട് കൃ​ത്യ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​തി​ലും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടു​മെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, പോ​ളി​ങ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​​ത​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ട​തു കോ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം വോ​ട്ട് വീ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​താ​ക്ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ പൊ​തു​വെ കു​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​നു​മാ​നം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​തും തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ണു​പ്പ​ൻ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ​പോ​ളി​ങ്​ കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    പോ​ളി​ങ്​ മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ൽ നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ട്​ ബൂ​ത്ത്​ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ല​രെ​യും എ​ത്തി​ച്ച്​ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ​യ​ട​ക്കം വോ​ട്ട്​ ആ​ർ​ക്കാ​ണ്​ വീ​ണ​തെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യും ​പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

