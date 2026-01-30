Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Jan 2026 1:34 PM IST
    സ​ഹ​ക​ര​ണ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    സ​ഹ​ക​ര​ണ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    തൊ​ടു​പു​ഴ: വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് കേ​ര​ളാ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സ​ർ​വി​സ്​ പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക്.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക്ഷാ​മാ​ശ്വാ​സം 10 ആ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, 15 ഇ​ട​ക്കാ​ലാ​ശ്വാ​സം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക, മെ​ഡി​സെ​പ്പ് മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, ചു​രു​ങ്ങി​യ പെ​ൻ​ഷ​നും പ​ര​മാ​വ​ധി പെ​ൻ​ഷ​നും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​ല​വ​ൻ​സ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പെ​ൻ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഹി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ‍യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ലു​വ​രെ സ​മ​ര​പ്ര​ച​ര​ണ വാ​ഹ​ന ജാ​ഥ​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. തെ​ക്ക​ൻ​മേ​ഖ​ല സ​മ​ര പ്ര​ചാ​ര​ണ ജാ​ഥ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തും.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ദീ​പ​ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. താ​ലൂ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. ജോ​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കും. ജാ​ഥ അ​ടി​മാ​ലി, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, ക​ട്ട​പ്പ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​റി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും. സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 17 വ​രെ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ന​ട​യി​ൽ റി​ലേ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​വും 23 മു​ത​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല നി​രാ​ഹാ​ര സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​വും ആ​രം​ഭി​ക്കും. സം​ഘ​ട​ന ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ സ​മ​രം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ജെ. ജെ​യിം​സ്, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം കെ.​കെ. ജോ​സ​ഫ്, താ​ലൂ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. ജോ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​കെ. ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

