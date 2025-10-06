Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:25 PM IST

    സായാഹ്ന ഒ.പി; ഉത്തരവ്​ അങ്ങനെ, നടപ്പുരീതി ഇങ്ങനെ

    സായാഹ്ന ഒ.പി; ഉത്തരവ്​ അങ്ങനെ, നടപ്പുരീതി ഇങ്ങനെ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: 2017 ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​തൊ​ക്കെ കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം മു​ഴു​വ​ൻ പി.​എ​ച്ച്.​സി​ക​ളും കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. പി.​എ​ച്ച്.​സി​ക​ളി​ലെ ഒ.​പി സ​മ​യം ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്നി​ന്​ അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്ന​ര​വ​രെ​യും ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ​യു​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നാ​യി ഒ​രു ഡോ​ക്ട​ർ, ന​ഴ്‌​സ്‌, ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ്, ലാ​ബ് ടെ​ക്‌​നീ​ഷ​ൻ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ര​ണ്ട്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​ക്കൊ​ണ്ട് സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​തോ​ടെ ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കാ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും വ​ർ​ഷം എ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ആ​റു​വ​രെ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി മാ​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യി​ല്ല. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ടാ​നു​സ​ര​ണം നാ​ലു​വ​രെ ഒ.​പി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ

    അ​ർ​ദ്ര കേ​ര​ളം, കാ​യ​ക​ൽ​പം (ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം, ഇ​ൻ​ഫ​ക്ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്) എ​ൻ.​ക്യു.​എ.​എ​സ് (നാ​ഷ​ന​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്) തു​ട​ങ്ങി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ മു​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്നോ എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ര​ക്കെ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ആ​ർ​ദ്ര കേ​ര​ളം പു​ര​സ്‌​കാ​രം കി​ട്ടാ​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷം ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന തു​ക​യു​ടെ വ​ലു​പ്പ​മാ​ണ്. മി​ക്ക ആ​ശു​പ​ത്രി​കാ​ളി​ലെ​യും ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സേ​വ​നം എ​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    അ​ടു​ത്ത നാ​ളി​ൽ ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ, അ​റ​ക്കു​ളം, കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം, കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു​വ​രെ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും വ​ണ്ണ​പ്പു​റം, കോ​ടി​ക്കു​ളം, ഇ​ളം​ദേ​ശം, മു​ട്ടം, പു​റ​പ്പു​ഴ, കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ, ഉ​പ്പു​ത​റ, ത​ട്ട​ക്കു​ഴ തു​ട​ങ്ങി പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​റു​വ​രെ ഒ.​പി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കാ​മാ​ക്ഷി​യി​ൽ സാ​യാ​ഹ്ന ഒ.​പി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ചി​ല​ദി​വ​സം മാ​ത്രം.

