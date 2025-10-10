Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:17 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:17 AM IST

    വകുപ്പുകളുടെ പോര്; മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെത്തിയവർ പെരുവഴിയിലായി

    വകുപ്പുകളുടെ പോര്; മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെത്തിയവർ പെരുവഴിയിലായി
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ആ​രോ​ഗ്യ​ വ​കു​പ്പും വ​നി​ത ശി​ശു​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പും ത​മ്മി​ലു​ള​ള പോ​രി​ൽ പെ​രു​വ​ഴി​യി​ലാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തൊ​ടു​പു​ഴ കാ​രി​ക്കോ​ടു​ള്ള ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് വ​ല​ഞ്ഞ​ത്. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റി​നെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ വ​നി​ത ശി​ശു വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​കാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​നെ​ത്തി​യ​വ​രെ വ​ല​ച്ച​ത്. ഒ​രു മ​ണി​വ​രെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ശേ​ഷം ഇ​വ​ർ നി​രാ​ശ​രാ​യി മ​ട​ങ്ങി. എ​ല്ലാ മാ​സ​ത്തേ​യും ആ​ദ്യ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ‍യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രോ​ടൊ​പ്പം വ​നി​ത ശി​ശു​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള​ള​വ​രാ​ണ് ബോ​ർ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം വ​രെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പോ​യ​തെ​ന്ന് വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റി​നെ വി​ടാ​തെ ജി​ല്ല ഓ​ഫി​സ​ർ

    വ​നി​ത ശി​ശു​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള​ള സൈ​ക്കോ സോ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ൾ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ ജി​ല്ല ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​വ​ർ ക​രാ​ർ ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​രെ ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം എ​ത്തി​യ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​ക്ക് ഡ്യൂ​ട്ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​തു​മി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റെ​ത്താ​തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന വി​വ​രം ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ല്ല.

    ക​ല​ക്ട​റെ വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് ഡി.​എം.​ഒ

    സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റി​നെ വി​ട്ടുന​ൽ​കാ​ത്ത വ​നി​താ ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി ക​ല​ക്ട​റെ അ​റി‍യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡി.​എം.​ഒ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​ര​ത്തേ മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ന്ന് വ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ൽ വ​നി​ത ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ ജി​ല്ല ഓ​ഫി​സ​ർ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല -ജി​ല്ല ഓ​ഫി​സ​ർ

    സ്കൂ​ൾ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ല​ട​ക്കം അ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ക​രാ​ർ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ജി​ല്ല ശി​ശു വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ത​നി​ക്ക് വി​രോ​ധ​മി​ല്ല. മു​മ്പി​രു​ന്ന​വ​ർ ചെ​യ്ത തെ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

