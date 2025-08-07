Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:29 AM IST

    കലി തുള്ളി കാലവർഷം; തകർന്ന്​ റോഡുകൾ

    collapsed road
    തകർന്ന റോഡ്

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ക​ലി​തു​ള്ളി​യെ​ത്തി​യ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ​ക്കി​ലാ​ണ്. ഗ്രാ​മ ന​ഗ​ര ഭേ​ദ​മ​ന്യേ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും നി​റ​ഞ്ഞ് ക​ഴി​ഞ്ഞു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ ത​ക​ർ​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കെ​തി​രെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും പ​തി​വാ​ണ്.

    വാ​ഴ​ന​ട​ലും തെ​ങ്ങ് ന​ട​ലും റോ​ഡു​പ​രോ​ധ​വു​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റ് ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ റീ​ൽ​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.​മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മ​ട​ക്ക​മു​ള​ള റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​റെ വ​ല​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യൊ​രു​ക്കി കു​ഴി​ക​ൾ

    തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ച​തി​ക്കു​ഴി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ പ​ല​തും കാ​ല​വ​ർ​ഷം സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നേ ത​ന്നെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ല​വ​ർ​ഷം രൗ​ദ്ര​ഭാ​വം പൂ​ണ്ട​തോ​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച പൂ​ർ​ണ​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​തൊ​ടു​പു​ഴ- മു​ത​ല​ക്കോ​ടം റോ​ഡ്,വെ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ- മ​ങ്ങാ​ട്ടു​ക​വ​ല ബൈ​പ്പാ​സ്, വെ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ റോ​ഡ്,മു​ത​ല​ക്കോ​ടം റോ​ഡ്,പെ​രു​മ്പി​ള്ളി​ച്ചി​റ-​മ​ഠ​ത്തി​ക്ക​ണ്ടം റോ​ഡ്, തൊ​ടു​പു​ഴ-​മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ റോ​ഡ് അ​ട​ക്കം ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം റോ​ഡു​ക​ളും ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ​ക്കി​ലാ​ണ്.

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഗാ​ധ ഗ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം അ​പ​ക​ട​ഭീ​തി​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​പെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ വെ​ള​ളം നി​റ​യു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത​റി​യാ​തെ വ​ന്ന് ചാ​ടു​ന്ന ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. കാ​ല​വ​ർ​ഷ​മെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നേ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട കു​ഴി​ക​ളും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ചി​ല​യി​ട​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രെ​ത്തി കു​ഴി​ക​ൾ മൂ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ൽ അ​തെ​ല്ലാം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഴ​യ​തി​ലും വ​ലി​യ കു​ഴി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി.

    വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള​ള യാ​ത്ര​യും ദു​ർ​ഘ​ടം

    റോ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള​ള യാ​ത്ര​യും ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​ണ്. മൂ​ന്നാ​ർ,മ​റ​യൂ​ർ,ഇ​ടു​ക്കി,ഇ​ല​വീ​ഴാ​പൂ​ഞ്ചി​റ അ​ട​ക്ക​മു​ള​ള വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ല റോ​ഡു​ക​ളും നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    കാ​ല​വ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​യു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി.​കൊ​ച്ചി-​ധ​നു​ഷ്‌​കോ​ടി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ​ഴ​യ​മൂ​ന്നാ​ർ ഹി​ൽ​വ്യൂ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തും ഡി.​ടി.​പി.​സി ഓ​ഫീ​സി​ന് സ​മീ​പ​ത്തും റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ​പെ​യ്ത​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു.

    മൂ​ന്നാ​ർ മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​നെ മാ​ട്ടു​പ്പ​ട്ടി, ദേ​വി​കു​ളം റോ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​ന് ന​ടു​വി​ൽ ടാ​റി​ങ് ഇ​ള​കി വ​ൻ​കു​ഴി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ഴി​യി​ൽ​വീ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​രു​ട്ടു​കാ​നം-​ര​ണ്ടാം​മൈ​ൽ ബൈ​പ്പാ​സ് റോ​ഡും ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.​

    മ​റ​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പു​തു​ക്കു​ടി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക മ​ൺ​പാ​ത കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ജീ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും ക​ട​ന്നു പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.​പു​തു​ക്കു​ടി,വെ​ള്ള​ക്ക​ല്ല്, മു​ള​കാം​പ്പെ​ട്ടി ഉ​ന്ന​തി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലു​മാ​യി.

    ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ് ഇ​ല​വീ​ഴാ പൂ​ഞ്ചി​റ റോ​ഡ്

    ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഇ​ല​വീ​ഴാ​പൂ​ഞ്ചി​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള​ള റോ​ഡും ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മാ​ത്രം ന​വീ​ക​രി​ച്ച റോ​ഡ് ത​ക​രാ​ൻ കാ​ര​ണം.​വെ​ള​ള​മൊ​ഴു​കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​ലു​ങ്കു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ഇ​വി​ടെ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്.​

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ത​ക​ർ​ന്ന് കി​ട​ന്ന റോ​ഡ് ഏ​റെ നാ​ള​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ന​വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് പെ​യ്ത കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ നി​ർ​മാ​ണ​വും റോ​ഡി​നെ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
