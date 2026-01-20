Begin typing your search above and press return to search.
    ഇനിയും സഹിക്കാൻ വയ്യ...വഴിയോര കച്ചവടം, പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ

    പി​ന്നി​ൽ വ​ൻ മാ​ഫി​യസം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ
    അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട്​ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ട​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ടെ​ക്സ്റ്റ​യി​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗാ​ർ​​മെ​ന്‍റ്​​സ്​​ ഡീ​ലേ​ഴ്സ്​ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​പ​രോ​ധ സ​മ​രം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ടൗ​ണു​ക​ളി​ലെ വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്യ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ​വ​രെ വെ​ച്ച്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തു​ണി​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ വ​ൻ മാ​ഫി​യ സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണി​തെ​ന്നാ​ണ്​ ടെ​ക്സ്റ്റ​യി​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗാ​ർ​​മെ​ന്‍റ്​​സ്​​ ഡീ​ലേ​ഴ്സ്​ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ തു​ണി​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വീ​ണ്ടും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല​ട​ക്കം ഇ​ത്ത​രം ക​ച്ച​വ​ടം വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗ​ത്തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ൻ പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ​വ​ർ ഇ​ത്ത​രം ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ തു​ണി​വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ നി​വൃ​ത്തി​കേ​ടു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. കേ​ര​ള ടെ​ക്സ്റ്റെ​ൽ​സ് ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മൈ​താ​നി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കെ​ട്ടു​ക​ണ​ക്കി​ന് തു​ണി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ബോ​ഡി​മെ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​നം തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. പ്ര​ശ്നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ തൊ​ടു​പു​ഴ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്കും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ട​ക​ള​ട​ച്ച് വ​ഴി​യോ​ര വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​

    തൊ​ടു​പു​ഴ: അ​ന്യ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​ഫി​യ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള ടെ​ക്‌​സ്റ്റൈ​ല്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​​ഗാ​ര്‍മെ​ന്റ്‌​സ് വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി വ​ലി​യ തോ​തി​ല്‍ സ്‌​റ്റോ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കി വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ലാ​ഭ വി​ഹി​തം വാ​ങ്ങി മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് അ​ന്യ സം​സ്ഥാ​ന മാ​ഫി​യ സം​ഘം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ത​മി​ഴ് നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നും മ​റ്റു​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ തു​ണി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ടം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ക​ട​ക​ള​ട​ച്ച് വ​ഴി​യോ​ര വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ചെ​റു​കി​ട വ​സ്ത്ര വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത​രാ​കും. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ മ​ര്‍ച്ച​ന്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സ​മ​രം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ കെ.​ടി.​ജി​എ തൊ​ടു​പു​ഴ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് പി. ​അ​സീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ന​സീ​ര്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ് തി​ള​ക്കം, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ. അ​ഫ്‌​സ​ല്‍, ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റെ​ന്നി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ട സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: കേ​ര​ള ടെ​ക്സ്റ്റ​യി​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗാ​ർ​​മെ​ന്‍റ്​​സ്​​ ഡീ​ലേ​ഴ്സ്​ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ അ​ന്യ​സം​സ്​​ഥാ​ന വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ട സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ന​സ്​ അ​സീ​സ്​ ഉ​പ​രോ​ധ​സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ. ബി.​എം, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി സി​റി​യ​ക്, വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ മു​ജീ​ബ് തി​ള​ക്കം, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്​ രാ​ഗം, നാ​രാ​യ​ണ​പി​ള്ള, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ. പി.​എ, ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റെ​ന്നി തോ​മ​സ്, വ​നി​ത വി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജ രാ​ജേ​ഷ്, റോ​ബി​ൻ​സ്​ സെ​ബാ​സ്​​റ്റ്യ​ൻ, ഷെ​നു ലി​വാ​ന, ബി​നി ക​ല്ലു​റു​മ്പി​ൽ, റ​സാ​ഖ് മൈ​ലാ​ഞ്ചി, സ​ലിം ചോ​യ്സ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​നു​ഗ്ര​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മ​ർ​ച്ച​ന്‍റ്​​സ്​​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

