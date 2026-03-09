Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 9 March 2026 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 12:06 PM IST

    ബസുകൾ സമയം പാലിക്കുന്നില്ല; വണ്ണപ്പുറം-ചേലച്ചുവട് റൂട്ടിൽ സംഘർഷം

    ബസുകൾ സമയം പാലിക്കുന്നില്ല; വണ്ണപ്പുറം-ചേലച്ചുവട് റൂട്ടിൽ സംഘർഷം
    തൊ​ടു​പു​ഴ: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ സ​മ​യം പാ​ലി​ക്കാ​തെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ണ്ണ​പ്പു​റം -ചേ​ല​ച്ചു​വ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​ക്കു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വെ​ണ്മ​ണി​യി​ൽ വ​ച്ച് ചി​ന്നൂ​സ് ബ​സ് അ​വ​രു​ടെ സ​മ​യം പാ​ലി​ക്കാ​തെ വൈ​കി​യോ​ടു​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത കോ​ട്ട ബ​സ്സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പൊ​ലീ​സോ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പോ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലും ക​ശ​പി​ശ

    സ​ർ​വി​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 2.30ന് ​തൊ​ടു​പു​ഴ പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ എ​ത്തി​യ കോ​ട്ട ബ​സി​ൽ ചി​ന്നൂ​സ് ബ​സ്സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ക​യ​റി ബ​ഹ​ളം വ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രോ​ടും പ​രാ​തി എ​ഴു​തി ന​ൽ​കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു ബ​സ്പ ​റ​ഞ്ഞ​യ​ച്ചു.

    News Summary - Buses not keeping to schedule; clashes on Vannappuram-Chelachuvadu route
