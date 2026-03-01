Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 1 March 2026 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 1:30 PM IST

    തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക്​ പഞ്ചായത്തിൽ 3.4 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകി

    തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക്​ പഞ്ചായത്തിൽ 3.4 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകി
    തൊ​ടു​പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന സെ​മി​നാ​ർ

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: 2026-27 വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന 3.4 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​ക​സ​ന സെ​മി​നാ​ർ രൂ​പം ന​ൽ​കി. പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗം 2.35 കോ​ടി രൂ​പ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗം 55 ല​ക്ഷം, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗം ആ​റ്​ ല​ക്ഷം, മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ 28 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഫ​ണ്ട്‌ വ​ക​യി​രു​ത്തി.

    വ​നി​ത ശി​ശു വ​യോ​ജ​ന ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു. പി.​എം.​എ.​വൈ ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 84 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, മു​ട്ടം പു​റ​പ്പു​ഴ സി.​എ​ച്ച്.​സി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് 16 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 56 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 1.65 കോ​ടി രൂ​പ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 54 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളാ​ണ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ്റി​സി ജോ​ബി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​ക​സ​ന സെ​മി​നാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം മ​നോ​ജ് കോ​ക്കാ​ട് പ​ദ്ധ​തി രേ​ഖ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​രാ​യ ജോ​സ്കു​ട്ടി ജോ​സ​ഫ്, കെ. ​കെ. തോ​മ​സ്, ഷൈ​നി ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ വി​നി​യോ​ഗം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ട​വെ​ട്ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ർ, മ​ണ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് വ​ത്സ ജോ​ൺ, മു​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടെ​സി സ​തീ​ഷ്, പു​റ​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ബി​ത ര​വി ക​രി​ങ്കു​ന്നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷൈ​നി ജോ​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​ർ, ബ്ലോ​ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ന്ദു സി.​എ​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​യാ​ദ് ടി.​ഇ, ആ​സൂ​ത്ര​ണ സ​മി​തി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സി.​എ​സ് ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, മ​റ്റ് നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഗ്രൂ​പ്പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്താ​ണ് വി​ക​സ​ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന്തി​മ​രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    News Summary - Annual projects worth Rs. 3.4 crore have been formulated in Thodupuzha Block Panchayat.
