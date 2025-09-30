Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    30 Sept 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:57 AM IST

    മായം വേണ്ട; പണി വരും

    കൂ​ടി​യ അ​ള​വി​ല്‍ ടാ​ര്‍ട്രാ​സി​ന്‍ അ​ട​ങ്ങി​യ മി​ക്‌​സ്​​ച​റും റ​സ്‌​കും ക​ണ്ടെ​ത്തി
    മായം വേണ്ട; പണി വരും
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ മാ​യം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ക​ല​ക്ട​ര്‍ ദി​നേ​ശ​ന്‍ ചെ​റു​വാ​ട്ടി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന ജി​ല്ല​ത​ല ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി യോ​ഗം​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ന് ശേ​ഷം ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് 479 ഭ​ക്ഷ്യോ​ത്പാ​ദ​ക വി​ത​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി 125 സാ​മ്പി​ളു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി കാ​ക്ക​നാ​ട് റീ​ജി​യ​ണ​ല്‍ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്ക​ല്‍ ലാ​ബി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ല്‍ ആ​റെ​ണ്ണം സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് (അ​ണ്‍സേ​ഫ്) റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടി​യ അ​ള​വി​ല്‍ ടാ​ര്‍ടാ​സി​ന്‍ അ​ട​ങ്ങി​യ മി​ക്‌​സ്​​ച​ര്‍, റ​സ്‌​ക് എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ​യു​ടെ വി​ല്‍പ​ന ജി​ല്ല​യി​ല്‍ നി​രോ​ധി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 44 പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ല​ഭി​ച്ചു. 35 എ​ണ്ണം തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കി. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​യി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ല്‍ ന്യൂ​ന​ത​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 287000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൃ​ത്രി​മ നി​റം ന​ൽ​കാ​ൻ ടാ​ര്‍ട്രാ​സി​ന്‍

    കൃ​ത്രി​മ നി​റം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ടാ​ര്‍ട്രാ​സി​ന്‍ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ല്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ള​വി​ലു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ഗം അ​ല​ര്‍ജി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. സ്‌​കൂ​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ല്‍ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷി​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്ക​ണം.

    ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ ലേ​ബ​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ഷു​ഗ​ര്‍, ഓ​യി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും മ​റ്റ് വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഓ​പറേ​ഷ​ന്‍ ലൈ​ഫ്​: 90 കി​ലോ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്‍ ലൈ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഉ​ല്‍പാ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​ല്‍പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, ശു​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യും, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യി​ല്‍ മാ​യം ചേ​ര്‍ക്ക​ല്‍ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി. 31 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ല് സാ​മ്പി​ളു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ര​ണ്ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26 ന് ​വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ 90 കി​ലോ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ല്‍ നി​ന്നും സാ​മ്പി​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് കൊ​ച്ചി ഇ​ന്റ​ര്‍ഫീ​ല്‍ഡ് ലാ​ബി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്ക് അ​യ​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ 16.5 ലി​റ്റ​ര്‍ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യും ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് സാ​മ്പി​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് 26 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 3 വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ണം സ്‌​ക്വാ​ഡു​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. 170 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യും 26 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന്യൂ​ന​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ട്ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും 44 സാ​മ്പി​ളു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​രാ​വി​ലെ ആ​റ്​ മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ നാ​ലി​ന്​ രാ​വി​ലെ ആ​റ്​ വ​രെ കു​മ​ളി ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി. 168 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പാ​ല്‍, പാ​ലു​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 61 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും, എ​ണ്ണ​യു​ടെ ഒ​രു സാ​മ്പി​ളും, പ​ച്ച​ക്ക​റി​യു​ടെ 21 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും, മ​റ്റ് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ 16 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    മാ​യം ക​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി -ക​ല​ക്ട​ർ

    ഭ​ക്ഷ്യ വി​ഷ​ബാ​ധ പോ​ലെ​യു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും ഭ​ക്ഷ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ല്‍ മാ​യം ക​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ക്ക​ശ​മാ​യ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പോ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​പോ​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍, ഹോം​സ്റ്റേ, ഹോ​ട്ട​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, ഫാ​ക്ട​റി സൂ​പ്ര​വൈ​സ​ര്‍, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, ചി​ല്ല​റ വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ശ്രേ​ണി​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ചെ​റു​കി​ട​സം​രം​ഭ​ക​ര്‍, കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്സു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

