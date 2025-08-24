Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightമായമില്ലാത്ത വിപണി;...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:58 AM IST

    മായമില്ലാത്ത വിപണി; പരിശോധന ശക്​തം

    text_fields
    bookmark_border
    താ​ലൂ​ക്കു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ ഫു​ഡ് സേ​ഫ്​റ്റി ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ്‌​ക്വാ​ഡ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം
    മായമില്ലാത്ത വിപണി; പരിശോധന ശക്​തം
    cancel
    camera_alt

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ മാ​യം​ക​ല​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. മൂ​ന്ന് സ്‌​ക്വാ​ഡു​ക​ളാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഫു​ഡ് സേ​ഫ്ടി ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി മൂ​ന്നു​പേ​രു​ണ്ടാ​കും. തൊ​ടു​പു​ഴ, പീ​രു​മേ​ട്, ദേ​വി​കു​ളം, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, ഇ​ടു​ക്കി താ​ലൂ​ക്കു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സ്‌​ക്വാ​ഡ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ത്രാ​ടം​ദി​നം വ​രെ​യു​ണ്ടാ​കും.

    ഇ​തു​വ​രെ 113 കേ​സു​ക​ൾ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 113 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല​യി​ലും ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ അ​ദാ​ല​ത്തി​ൽ 1.3 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നാ​യി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ട് ഇ​തി​ന് ത​ട​യി​ടു​ക​യാ​ണ് പ​രി​​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ൽ​പ​ന ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഹാ​ര സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​റ​ണാ​കു​ളം കാ​ക്ക​നാ​ട് ലാ​ബി​ൽ അ​യ​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം മ​റ്റു നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന് കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​കും.

    മാ​യ​മു​ണ്ടോ​? വി​ളി​ക്കാം

    ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​ർ 18004251125

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​തോ മാ​യം​ചേ​ർ​ത്ത​തോ ആ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്പാ​ദ​നം വി​ത​ര​ണം ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത വി​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 18004251125 എ​ന്ന ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കാം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രാ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ത് ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Food safety departmentinspectionsKerala
    News Summary - A market without corruption; strong testing
    Similar News
    Next Story
    X