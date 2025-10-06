Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    6 Oct 2025 12:10 PM IST
    6 Oct 2025 12:10 PM IST

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം: യു​വാ​വി​ന് 95 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട‌​പ​രി​ഹാ​രം

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം: യു​വാ​വി​ന് 95 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട‌​പ​രി​ഹാ​രം
    തൊ​ടു​പു​ഴ: അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത ലോ​റി​യു​ടെ പി​ന്നി​ൽ ബൈ​ക്കി​ടി​ച്ച് കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​മാ​യ യു​വാ​വി​ന് 95 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. വെ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സി​ദ്ധാ​ർ​ഥി​നാ​ണ്​ (26) ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ഡീ. മോ​ട്ടോ​ർ ആ​ക്സി​ഡ​ന്‍റ്​ ക്ലെ​യിം​സ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ-2 ജ​ഡ്‌​ജി ലൈ​ജു​മോ​ൾ ഷെ​രീ​ഫ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. 2023 മാ​ർ​ച്ച് 16ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ തൊ​ടു​പു​ഴ-​കോ​ലാ​നി-​വെ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ കോ​ലാ​നി ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം.

    റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​റ​ക്കി പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത ലോ​റി​യു​ടെ പി​ന്നി​ൽ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥി​ന്റെ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വി​ന്‍റെ ര​ണ്ടു ക​ണ്ണി​ന്‍റെ​യും കാ​ഴ്‌​ച ന​ഷ്‌​ട​മാ​യി. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ൽ ലോ​റി​യു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ അ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യോ​ട് പ​ലി​ശ​യും ചെ​ല​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 95 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ThodupuzhaRoad accident compensationLatest News
