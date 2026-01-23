Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    23 Jan 2026 10:57 AM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 10:57 AM IST

    ഉല്ലാസ് പദ്ധതി മികവുത്സവം 25ന്; സാക്ഷരത പരീക്ഷക്ക് 6013 പേർ

    ഉല്ലാസ് പദ്ധതി മികവുത്സവം 25ന്; സാക്ഷരത പരീക്ഷക്ക് 6013 പേർ
    മാ​ങ്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ചി​ക്ക​ണ്ണം​കു​ടി​യി​ൽ മി​ക​വു​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ ലി​റ്റ​റ​സി പ്രോ​ഗ്രാം (ഉ​ല്ലാ​സ്) ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ലെ 18 ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി 6013 പേ​ർ സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്നു. മി​ക​വു​ത്സ​വം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​രീ​ക്ഷ ഈ ​മാ​സം 25നാ​ണ്.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന അ​ടി​മാ​ലി, മൂ​ന്നാ​ര്‍, ദേ​വി​കു​ളം, മാ​ങ്കു​ളം, ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ, ബൈ​സ​ൻ​വാ​ലി, രാ​ജ​കു​മാ​രി, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല, അ​റ​ക്കു​ളം, വ​ണ്ണ​പ്പു​റം, വാ​ത്തി​ക്കു​ടി, കാ​ഞ്ചി​യാ​ര്‍, വ​ണ്ട​ന്‍മേ​ട്, ച​ക്കു​പ​ള്ളം, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ര്‍, പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ, ഉ​പ്പു​ത​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ര​ക്ഷ​ര​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി സാ​ക്ഷ​ര​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ മി​ക​വു​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ന്നാ​ർ (617) ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ടാ​മ​ത് നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം (609) ആ​ണ്.

    ത​മി​ഴ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ​ഠി​താ​ക്ക​ളും. സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​ഠി​താ​ക്ക​ളി​ൽ 2183 പേ​രും 60ന് ​മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യം ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണ്. മി​ക​വു​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ലാം ത​രം തു​ല്യ​ത കോ​ഴ്സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ

