Madhyamam
    Thodupuzha
    18 Aug 2025 2:18 PM IST
    18 Aug 2025 2:22 PM IST

    ജാഗ്രത വേണം നിരത്തുകളിൽ;ജ​നു​വ​രി ഒന്നു മു​ത​ൽ ജൂൺ 30 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ​ 552 റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ

    Road Accident
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ റോ​ഡ്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കു​മ​ള​യി​ലും പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലും വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി 1 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 30 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 552 റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ഇ​തി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത് 61 ജീ​വ​നു​ക​ളാ​ണ്.

    ഒ​രു മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി 10 പേ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. 793 പേ​ർ​ക്കു പ​രു​ക്കേ​റ്റു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ കേ​സ് റ​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ​യു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ​യും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    മോ​ട്ട​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പും പൊ​ലീ​സും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​പ​ക​ട- മ​ര​ണ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​പ​ക​ട ക​ണ​ക്ക്

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ, മ​ര​ണം എ​ന്നീ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ

    • ജ​നു​വ​രി: 96, 17
    • ഫെ​ബ്രു​വ​രി: 100, 17
    • മാ​ർ​ച്ച്: 98, 4
    • ഏ​പ്രി​ൽ: 104, 8
    • മേ​യ്: 98, 6
    • ജൂ​ൺ: 56, 9
    Girl in a jacket

