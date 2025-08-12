Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 1:32 PM IST

    ജലാശയങ്ങൾ നൊമ്പരക്കയങ്ങൾ...; ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​ത്​ 37 പേ​ർ

    ജലാശയങ്ങൾ നൊമ്പരക്കയങ്ങൾ...; ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​ത്​ 37 പേ​ർ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: നീ​ന്ത​ല്‍ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​രും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും പു​ഴ​യും കു​ള​വും കാ​ണു​ന്ന ആ​വേ​ശ​ത്തി​ല്‍ വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ക്ക​ഥ​യാ​കു​ന്നു.

    2024 ആ​ഗ​സ്‍റ്റ്​ മു​ത​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം 37മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്‍ത​ത്. 32ഉം ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ്. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ വി​വ​ര​മാ​ണി​ത്.

    തൊ​ടു​പു​ഴ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍, 11 പേ​ര്‍. ക​ട്ട​പ്പ​ന-10, അ​ടി​മാ​ലി അ​ഞ്ച്, മൂ​ന്നാ​ര്‍ നാ​ല്, പീ​രു​മേ​ട് മൂ​ന്ന്, മൂ​ല​മ​റ്റം ര​ണ്ട്, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, ഇ​ടു​ക്കി ഒ​ന്നു​വീ​തം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഓ​രോ അ​​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ നി​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട മു​ങ്ങി​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. 2023മു​ത​ല്‍ 2024 മേ​യ് വ​രെ 41 പേ​രാ​യി​രു​ന്നു ജി​ല്ല​യി​ല്‍ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​ത്.

    മ​ല​ങ്ക​ര, ആ​ന​യി​റ​ങ്ങ​ല്‍, ചെ​ങ്കു​ളം, പ​നം​കു​ട്ടി, പാം​ബ്ല ഡാ​മു​ക​ള്‍, കാ​ളി​യാ​ര്‍, കാ​ഞ്ഞി​ര​മ​റ്റം, മാ​ങ്ക​ട​വ്, കു​ഞ്ചി​ത്ത​ണ്ണി, പ​ഴ​യ മൂ​ന്നാ​ര്‍ പു​ഴ​ക​ള്‍, മ​ല​ങ്ക​ര അ​രു​വി​ക്കു​ത്ത് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം, തേ​ക്ക​ടി ക​നാ​ല്‍, ത്രി​വേ​ണി സം​ഗ​മം, പു​റ​ക്ക​യം ആ​റ്, ഇ​ര​ട്ട​യാ​ര്‍ ട​ണ​ല്‍, മാ​ലി, പെ​രു​മ്പ​ൻ​കു​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ടു​താ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലും കി​ണ​റു​ക​ളി​ലും വീ​ണു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    മ​നോ​ഹ​രം പ​ക്ഷേ, ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ച​തി​ക്കു​ഴി​ക​ൾ

    ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​ഴ​ക​ളു​ടെ​യും വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നാ​ടാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി. മ​നോ​ഹാ​രി​ത നി​റ​ഞ്ഞ​തെ​ങ്കി​ലും പ​ല​തും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്​. ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ള്ള ന​ദി​ക​ളി​ലും പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ണി​ക​ള്‍ കാ​ണാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല​രും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഊ​ളി​യി​ടു​ന്ന​ത്.

    വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത്. മു​ങ്ങി​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കാ​നാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ജ​ല​സു​ര​ക്ഷാ അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ത​ര ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ ഒ​ട്ടേ​റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നീ​ന്ത​ല​റി​യാ​തെ പ​ല​രും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പാ​ലി​ക്ക​ണം, മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ

    പു​ഴ​ക​ളി​ലും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ ഇ​ത്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ ​അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്നു. ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ​യെ​പ്പ​റ്റി അ​റി​യു​ക, അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് നീ​ന്ത​ല്‍ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക. അ​വ​ധി​ക്ക് ബ​ന്ധു​വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ പോ​കു​ന്ന​വ​രോ​ട് മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രി​ല്ലാ​തെ കൂ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ടെ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മീ​ന്‍ പി​ടി​ക്കാ​നോ, യാ​ത്ര​ക്കോ, കു​ളി​ക്കാ​നോ പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക.

    വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ത്തു ചാ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക. വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം ചി​ല​പ്പോ​ള്‍ കാ​ണു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കാം. ച​ളി​യി​ല്‍ പൂ​ഴ്ന്നു​പോ​കാ​നും ത​ല പാ​റ​യി​ല്‍ ഇ​ടി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ആ​ഴം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​ര​ല്ല. ബാ​ല​ന്‍സ് തെ​റ്റി​യാ​ല്‍ ഒ​ര​ടി വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ പോ​ലും മു​ങ്ങി മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കാം.

    നേ​രം ഇ​രു​ട്ടി​യ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങ​രു​ത്. സു​ഖ​മി​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ഴോ മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

