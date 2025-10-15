Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 2:13 PM IST

    കാടിറങ്ങി 1910 ടൺ മാലിന്യം

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 47 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 121 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്നു
    കാടിറങ്ങി 1910 ടൺ മാലിന്യം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഗ്രീ​ൻ ​ഗ്രാ​സ്​ പ്രോ​ജ​ക്​​ട്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കാ​ടി​റ​ങ്ങി​യ​ത്​​ 1910 ട​ൺ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ലി​ന്യം. വ​ന​​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​​ പ​ദ്ധ​തി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മാ​പ്പി​ങ്ങി​ൽ​ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ 47 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 121 ഇ​ട​ങ്ങ​ളും ക​​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം ത​ട​യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം​ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 2.02 ​​​​കോ​ടി രൂ​പ ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ 1.81 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ചീ​ഫ്​ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റി​യ​റി​ങ്​​ ക​മ്മി​റ്റി​ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും യോ​ഗം​ചേ​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​ ​പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്​​. മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി വ​നം-​വ​ന്യ​ജീ​വി വ​കു​പ്പ്​ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ടാ​സ്ക്​ ഫോ​ഴ്​​സാ​ണ്​ ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി-​ഇ​​ക്കോ ഡെ​വ​ല​പ്​​​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, കോ​ള​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​​ടെ​യും മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ സം​സ്​​ക​രി​ച്ച്​ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​നം, ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണം, ടൂ​റി​സം, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, പ​രി​സ്ഥി​തി, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ, ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ൻ, ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ എ​ന്നി​വ​രും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്.

    കാ​ട്ടാ​ന​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​മ​ട​ക്കം ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. ​വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ലി​ന്യം കൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ശ​ങ്ക​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള​ട​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം ക​​ണ്ടെ​ത്തി ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന്​ അ​ത​ത്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാ​ർ വ​ന്യ​ജീ​വി ഡി​വി​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ലെ രാ​ജ​മ​ല​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റ്​ ത​ന്നെ ഗ്രീ​ൻ ഗ്രാ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​മൊ​ട്ടാ​കെ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം ​ജൈ​വ​വും അ​ജൈ​വ​വു​മാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ച്​ ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ചി​ത​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക്​ ദോ​ഷം വ​രാ​ത്ത​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ മ​റ​വ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സു​സ്​​ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​​ടെ പോ​കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ റോ​ഡു​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മേ​ഖ​ല​യെ മാ​ലി​ന്യ​ര​ഹി​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​ എ​ന്നി​വ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

