Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    12 Jan 2026 10:01 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 10:01 AM IST

    രാസലഹരിയുമായി വലയിലായത് 1052 പേർ

    വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം
    രാസലഹരിയുമായി വലയിലായത് 1052 പേർ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: 10 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി എ​ക്സൈ​സ് പി​ട​യി​ലാ​യ​ത് 1052 പേ​ർ. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച്​ ഓ​ഫി​സ് പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ രാ​സ​ല​ഹ​രി കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​തി​നി​ര​ട്ടി​യാ​കും.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 1056 കേ​സു​ക​ൾ

    10 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ 1056 എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സു​ക​ളാ​ണ് എ​ക്സൈ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് 1052 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും 18-30 പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ പോ​യ വ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ്. 135 പേ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 131 കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണി​ത്ര​യും പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​വ​രി​ൽ പ​ല​രും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ലോ​ബി​യു​ടെ കാ​രി​യ​ർ​മാ​രും ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​രു​മാ​ണ്. പ്ര​ധാ​നി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​യി​ടാ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നു​മി​ല്ല.

    അ​ബ്കാ​രി കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് 1088 പേ​ർ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 10 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ അ​ബ്കാ​രി കേ​സി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് 1088 പേ​രെ​യാ​ണ്. 1130 കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണി​ത്ര​യും പേ​ർ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്.​വ്യാ​ജ മ​ദ്യ നി​ർ​മാ​ണം, അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന, അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ദ്യ​വി​പ​ണ​നം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണി​വ​ർ. രാ​സ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ബ്കാ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​വ​രി​ലേ​റെ​യും മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​രോ അ​ത് പി​ന്നി​ട്ട​വ​രോ ആ​ണ്. പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​വ​രി​ൽ പ​ല​രും സ​മാ​ന​കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണെ​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യി ജോ​ലി ഭാ​രം

    ല​ഹ​രി​യ​ധി​ഷ്ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ത​ട​യി​ടേ​ണ്ട എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പാ​ക​ട്ടെ ജോ​ലി ഭാ​ര​ത്താ​ൽ വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വി​ല്ല​ൻ. ദൈ​നം ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണും മ​റ്റ് നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം വ​കു​പ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ​യാ​ണ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ടി ഭാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വി​മു​ക്തി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യും എ​ക്സൈ​സി​നാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി റേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് ചു​മ​ത​ല​യു​മു​ണ്ട്. ഇ​തും ആ​ൾ​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തേ​സ​മ​യം ത​ന്നെ വി​മു​ക്തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും താ​ളം തെ​റ്റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

