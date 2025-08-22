Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Peerumedu
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:49 AM IST

    വാ​ഴൂ​​ർ സോ​മ​ൻ; വിടവാങ്ങിയത്​ ആദ്യകാല ട്രേഡ് യൂനിയൻ നേതാവ്

    വാ​ഴൂ​​ർ സോ​മ​ൻ; വിടവാങ്ങിയത്​ ആദ്യകാല ട്രേഡ് യൂനിയൻ നേതാവ്
    പീ​രു​മേ​ട്ടി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​ല-​ആ​റ്റോ​രം റോ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഴൂ​​ർ സോ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഇ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു 

    പീ​രു​മേ​ട്: താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളി​ലെ അ​വ​കാ​ന​ക​ണ്ണി​യും വി​ട വാ​ങ്ങി. 1976 മു​ത​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഹൈ​റേ​ഞ്ച് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ യൂ​നി​യ​ന്‍റെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ്. പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ ലേ​ബ​ർ ആ​ക്ട്​ മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ണാ​പാ​ഠ​മാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ് തോ​ട്ടം ഉ​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ സോ​മ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 1970ക​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഒ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പ്ര​മു​ഖ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന ഏ​ക​വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​കെ. തോ​മ​സ്, ബി.​കെ. നാ​യ​ർ, കെ.​എ​സ്. കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പി.​എ. ജോ​സ​ഫ്, എ​സ്.​സി. അ​യ്യാ​ദു​രൈ, ടി.​എ​ൻ.​ജി. പ​ണി​ക്ക​ർ, കെ.​കെ. നീ​ലാ​ബ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​ല്ലാം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊഴിലാളികളുടെ സ്വന്തം വാഴൂർ

    1974ൽ ​കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ഴൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യാ​ണ്​ പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പാ​മ്പ​നാ​റ്റി​ലെ തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ജ്യേ​ഷ്ഠ​നൊ​പ്പം ലാ​ഡ്രം തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ സോ​മ​ൻ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. 1978ൽ ​ഹൈ​റേ​ഞ്ച് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ യൂ​നി​യ​ന്‍റെ (എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി) ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. നീ​ണ്ട 40 വ​ർ​ഷം പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന വാ​ഴൂ​ർ 2018ൽ ​മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് സി.​എ. കു​ര്യ​ന്‍റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി യൂ​നി​യ​ന്‍റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി.

    മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത​തു ദി​വ​സം ത​ന്നെ മ​റു​പ​ടി എ​ഴു​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ശീ​ലം. സ​മ​ര​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Idukki NewsCPI leadersVazhoor Soman
