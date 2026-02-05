Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Peerumedu
    Posted On
    5 Feb 2026 1:03 PM IST
    Updated On
    5 Feb 2026 1:03 PM IST

    കരുതലിന്‍റെ കരമായി; ആനവണ്ടിയെ ആദരിച്ച്​ വിദ്യാർത്ഥികൾ

    കരുതലിന്‍റെ കരമായി; ആനവണ്ടിയെ ആദരിച്ച്​ വിദ്യാർത്ഥികൾ
    യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ ബ​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു.

    Listen to this Article

    പീ​രു​മേ​ട്: ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മു​ട​ങ്ങാ​തെ സ​ർ​വീ​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച്​ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ. ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ഗ്രാ​മ​മാ​യ ക​ണ​യം​ങ്ക​വ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​രു​മേ​ലി ഡി​പ്പോ​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് ക​ണ​യം​ങ്ക​വ​യ​ൽ സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ് യു.​പി .സ്ക്കു​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മി​രു​ന്ന്​ ക​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മു​ട​ങ്ങാ​തെ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​റി​ഞ്ഞ​പു​ഴ മു​ത​ൽ ക​ണ​യം​ങ്കു​വ​യ​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള​ദൂ​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഈ ​ബ​സി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തോ​മ​സും ക​ണ്ട​ക്​​ട​ർ ജോ​ഷി​മാ​രും ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ അ​ങ്കി​ൾ​മാ​രാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ദി​വ​സം വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​റ്റെ​ന്ന്​ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ന​ലെ ക​ണ്ടി​ല്ല​ല്ലോ, എ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മ​​റ്റെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ണാ​നാ​കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യം സം​ശ​യ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ക​യ​റ്റു​ക​യും ബാ​ഗു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ഇ​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ധ്യാ​യ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഹെ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ സി: ​ലി​ന​റ്റ്, അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ സി. ​റീ​ന, സി. ​ജി​സ്ന, സി. ​ആ​ൻ​സി​യ, ലി​ജി ബി​നോ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​ത്യ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട പ്രാ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ന​ൽ​കി. സ്കൂ​ൾ മു​റ്റ​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

