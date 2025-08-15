Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Aug 2025 11:07 AM IST
    15 Aug 2025 11:07 AM IST

    സീതയുടെ മരണം പ്രതി ആന​യെന്ന്​ റിപ്പോർട്ട്​; വിവരങ്ങളറിയാതെ ബിനു കാട്ടിൽ

    ബിനു

    പീ​രു​മേ​ട്: ആ​ദി​വാ​സി വീ​ട്ട​മ്മ സീ​ത (42) മ​രി​ച്ച​ത് ആ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ കൊ​ടു​ത്ത​തൊ​ന്നും ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ ബി​നു അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ര​ണം വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ബി​നു​വും മ​ക്ക​ളും ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ്. സീ​ത​യു​ടെ മ​ര​ണം കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ല​മ​ല്ലെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലെ ചി​ല പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബി​നു മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ക​ടു​ത്ത പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ചി​ല പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​ണ്​ ബി​നു​വി​നെ സം​ശ​യ നി​ഴ​ലി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​ല അ​ര​യ മ​ഹാ​സ​ഭ​യും പ്ലാ​ക്ക​ത്ത​ടം കോ​ള​നി നി​വാ​സി​ക​ളും ബി​നു​വി​ന്​​പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​​പ്പം നി​ന്നു. സം​ശ​യം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നി​ടെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ൽ​കേ​ണ്ട ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മ​ട​ക്കം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ബി​നു​വി​നെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി മൊ​ഴി എ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഒ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ജൂ​ൺ 13ന് ​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​യി.

    ജൂ​ലൈ 19 നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം വൈ​കി. ആ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ വെ​ട്ടി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Wild Elephant AttackIdukki News
    News Summary - Report says Sitha's death is due to elephant attack
