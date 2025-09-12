Begin typing your search above and press return to search.
    ഒളിച്ചുകളിച്ച്​ ഫോറൻസിക് സർജൻ; പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മുടങ്ങുന്നു

    പീ​രു​മേ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ എ​ത്തു​ന്നി​ല്ല
    camera_altപ്രതീകാത്ംക ചിത്രം

    പീ​രു​മേ​ട്: പീ​രു​മേ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ ജോ​ലി​ക്ക്​ എ​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി. ഇ​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചി​ല​വും സ​മ​യ​ന​ഷ്ട​വും വ​രു​ത്തു​ന്നു. വ​ർ​ക്കി​ങ്ങ് അ​റേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്​ സ​ർ​ജ​ന്റെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ധി എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം ചു​മ​ത​ല ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ന് ന​ൽ​കി ജി​ല്ലാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫീ​സ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​നെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മ​റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ക​ര്യം കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ട്ട​യ​ത്ത് പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​രി​ച്ച ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് മൂ​ലം ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം വൈ​കി.

    ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പോ​സ്റ്റ് മോ​ർ​ട്ടം ചു​മ​ത​ല മ​റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Local NewsPostmortemPeerumedu Taluk Hospital
