Madhyamam
    Peerumedu
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 1:41 PM IST

    മൂലമറ്റം-കോട്ടമല റോഡ്; സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതുപ്രതീക്ഷ

    എ​റ​ണാ​കു​ളം-​തേ​ക്ക​ടി ദൂ​രം 40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കു​റ​യു​ം
    moolamattam-kottamala road
    മൂ​ല​മ​റ്റം-കോ​ട്ട​മ​ല റോ​ഡി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി മൂ​ല​മ​റ്റം-​കോ​ട്ട​മ​ല റോ​ഡ്. അ​റ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ല​മ​റ്റം-​കോ​ട്ട​മ​ല റോ​ഡി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യേ​കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ് സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന്​ തേ​ക്ക​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം 40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​തോ​ടെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കും. തൊ​ടു​പു​ഴ പീ​രു​മേ​ട് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും റോ​ഡി​നു​ണ്ട്.

    റോ​ഡ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ലാ​ഭി​ച്ച് ചോ​റ്റു​പാ​റ-​വാ​ഗ​മ​ൺ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. പു​തി​യ റോ​ഡ് സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തേ​ക്ക​ടി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് 42 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. കോ​ട്ട​മ​ല, ച​ക്കി​മാ​ലി, ക​പ്പ​ക്കാ​നം, മു​ല്ല​ക്കാ​നം, ഉ​ളു​പ്പൂ​ണി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ല​മ​റ്റ​ത്ത് എ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നും ഏ​റ്റ​വും ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ റൂ​ട്ടാ​യി ഇ​തു​മാ​റും.

    ര​​ണ്ട്​ കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ ടാ​റി​ങ്ങി​ന് ​ന​ട​പ​ടി​യാ​യി

    മൂ​​ല​​മ​​റ്റം: വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ നീ​​ണ്ട കാ​​ത്തി​​രി​​പ്പി​​ന് ഒ​​ടു​​വി​​ൽ അ​​റ​​ക്കു​​ളം നി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ സ്വ​​പ്‌​​നം സ​​ഫ​​ല​​മാ​​കു​​ന്നു. മൂ​​ല​​മ​​റ്റം-​കോ​​ട്ട​​മ​​ല റോ​​ഡി​​ന്റെ അ​​വ​​സാ​​ന ഭാ​ഗ​​​ത്തെ ര​​ണ്ട്​ കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ ദൂ​​ര​​ത്തെ ടാ​​റി​​ങ്ങി​​ന് ന​​ട​​പ​​ടി​​യാ​​യി. അ​​ശോ​​ക ക​​വ​​ല മു​​ത​​ൽ മൂ​​ല​​മ​​റ്റം വ​​രെ റോ​​ഡ് ബി.​​എം.​​ബി.​​സി നി​​ല​​വാ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​ണി​​യാ​​നും മൂ​​ല​​മ​​റ്റം കോ​​ട്ട​​മ​​ല റോ​​ഡി​​ൽ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തെ ര​​ണ്ട്​ കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ നി​​ർ​​മി​​ച്ച് ഉ​​ളു​​പ്പൂ​​ണി​​യി​​ൽ എ​​ത്തും.

    റോ​​ഡ് പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കു​​ന്ന​​തോ​​ടെ ക​​ട്ട​​പ്പ​​ന, കു​​മ​​ളി പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് എ​​ളു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ തൊ​​ടു​​പു​​ഴ​​യി​​ൽ എ​​ത്താം. മൂ​​ല​​മ​​റ്റ​​ത്തി​​ന്റെ വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​ന് ഏ​​റെ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യു​​ള്ള റോ​​ഡാ​​ണി​​ത്. അ​​ര​നൂ​​റ്റാ​​ണ്ട് മു​​മ്പ്​ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച റോ​​ഡി​​ന്റെ നി​​ർ​​മാ​​ണം ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ​​യെ​​ങ്കി​​ലും പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കു​​മെ​​ന്ന പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യി​​ലാ​​ണ് നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ. റോ​​ഡ്​ യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മാ​​കാ​​ൻ നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ​​ക്ക്​ നി​​യ​​മ​​പോ​​രാ​​ട്ടം ന​​ട​​​ത്തേ​​ണ്ടി വ​​ന്നു. 2000ലാ​​ണ് പൊ​​തു​​മ​​രാ​​മ​​ത്ത് വ​​കു​​പ്പ് ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ത്ത് റോ​​ഡ് നി​​ർ​​മാ​​ണം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, പ്ര​​വൃ​​ത്തി​​ക​​ൾ ഇ​​ട​ക്കു​വെ​​ച്ച് മു​​ട​​ങ്ങി.

    നി​​ർ​​മാ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്​ 1978ൽ

    1978​ൽ ​നി​​ർ​​മാ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​താ​​ണ് മൂ​​ല​​മ​​റ്റം-​കോ​​ട്ട​​മ​​ല റോ​​ഡ്. ഇ​​ടു​​ക്കി ബ്ലോ​​ക്ക് പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് പ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളാ​​യി കോ​​ട്ട​​മ​​ല വ​​രെ മ​​ൺ റോ​​ഡ് പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് 2000ലാ​​ണ് പൊ​​തു​​മ​​രാ​​മ​​ത്ത് വ​​കു​​പ്പ്​ റോ​​ഡ് ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ത്ത്​ നി​​ർ​​മാ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. ര​​ണ്ട്​ വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ റോ​​ഡ് പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന ഉ​​റ​​പ്പി​​ലാ​​ണ്​ ക​​രാ​​ർ ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്.

    റോ​​ഡു​​പ​​ണി വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളോ​​ളം നീ​​ണ്ടു. ഇ​​തി​​നി​​ടെ ക​​രാ​​റു​​കാ​​ര​​ൻ നി​​ർ​​മാ​​ണം ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചു. 10.3 കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ റോ​​ഡ് നി​​ർ​​മി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ക​​രാ​​ർ ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. ഇ​​തി​​ൽ ര​ണ്ട്​ കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ റോ​​ഡ് കൂ​​ടി പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യാ​​ൽ തൊ​​ടു​​പു​​ഴ താ​​ലൂ​​ക്കി​​ന്റെ അ​​തി​​ർ​​ത്തി​​യി​​ലെ​​ത്താം. ഇ​​വി​​ടെ​നി​​ന്നും പ​​ഴ​​യ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് റോ​​ഡാ​​ണ്. ഓ​​ഫ് റോ​​ഡ് ജീ​​പ്പു​​ക​​ൾ ഓ​​ടി റോ​​ഡ് ത​​ക​​ർ​​ന്ന്​ കി​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. ഈ ​​റോ​​ഡ് കൂ​​ടി പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യാ​​ൽ കോ​​ട്ട​​മ​​ല റോ​​ഡ് എ​​ന്ന സ്വ​​പ്‌​​നം യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മാ​​കും.

    TAGS:moolamattamkottamalatouristsIdukki News
    News Summary - moolamattam-kottamala road is new hope for tourists
