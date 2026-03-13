Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ത​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം; സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യി​ൽ വ്യാ​പ​കം

    പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ത​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം; സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യി​ൽ വ്യാ​പ​കം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പീ​രു​മേ​ട്: പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യി​ൽ അ​മി​ത വി​ല​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. 1500 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഒ​രു സി​ലി​ണ്ട​ർ പാ​ച​ക വാ​ത​ക​ത്തി​ന് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റി​ന് ക്ഷാ​മ​വും നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്.

    പാ​മ്പ​നാ​ർ, പ​ട്ടു​മ​ല ജ​ങ്ഷ​ൻ, ക​ര​ടി​ക്കു​ഴി, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ, പ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം സ​മാ​ന്ത​ര വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ട്ടു​മ​ല ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ൽ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് നി​ര​വ​ധി സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളാ​ണ് സം​ഭ​രി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​രി​ഞ്ച​ന്ത വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​മി​ത വി​ല ന​ൽ​കി​യാ​ൽ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ യ​ഥേ​ഷ്ടം ല​ഭി​ക്കും. ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പ് പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് വാ​ണി​ജ്യ-​ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് മു​ത​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ക​രി​ഞ്ച​ന്ത വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശ​നം ചെ‍യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കണം -വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി

    കു​മ​ളി: ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണം സു​ഗ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും പാ​ച​ക​വാ​ത​ക​മി​ല്ലാ​തെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യാ​ണ്.

    പാ​ച​ക​വാ​ത​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും നി​ല​നി​ൽ​പ്പു​ത​ന്നെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തി​രി​യ​ണ​മെ​ന്നും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ണ്ണി പൈ​മ്പി​ള്ളി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജീ​ബ് ഇ​ല്ല​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ. ര​മേ​ശ്‌, പി. ​എം. ബേ​ബി, ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ കോ​ട്ട​ക്ക​കം, ബാ​ബു​ലാ​ൽ, സി​ബി കൊ​ച്ചു​വ​ള്ളാ​ട്ട്, ടി. ​സി. രാ​ജു, റോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ആ​ർ. സു​രേ​ഷ്, എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

