Madhyamam
    Peerumedu
    25 Sept 2025 2:43 PM IST
    25 Sept 2025 2:43 PM IST

    ദീർഘദൂര റൂട്ടുകളിൽനിന്ന് ലിങ്ക് ബസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നു

    ദീർഘദൂര റൂട്ടുകളിൽനിന്ന് ലിങ്ക് ബസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നു
    പീ​രു​മേ​ട്: ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന സീ​റ്റ് എ​ണ്ണം കു​റ​വു​ള്ള ലി​ങ്ക് ബ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്നു. 51 സീ​റ്റ് ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ബ​സു​ക​ൾ ഓ​ടി​യി​രു​ന്ന റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ 38 സീ​റ്റ് ലി​ങ്ക് ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ സീ​റ്റ് എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ നി​ന്ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​രു​മാ​ന​വും കു​റ​ഞ്ഞു. ലി​ങ്ക് ബ​സു​ക​ളി​ലെ ദു​രി​ത​യാ​ത്ര ‘മാ​ധ്യ​മം’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ന്ത്രി​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലി​ങ്ക് ബ​സ് യാ​ത്ര​യു​ടെ പ​രാ​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​വ അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി 51 സീ​റ്റ് ബ​സു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കാ​നും ഹ്ര​സ്വ​ദൂ​ര ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ലി​ങ്ക് ബ​സ് ഓ​പ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും ലി​ങ്ക് ബ​സു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച ഡി​പ്പോ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം റൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റ് ഡി​പ്പോ​ക​ൾ​ക്ക് ബ​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ലി​ങ്ക് ബ​സു​ക​ൾ ഓ​ടി​യി​രു​ന്ന കൊ​ല്ലം-​കു​മ​ളി റൂ​ട്ടി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ളം-​തേ​ക്ക​ടി റൂ​ട്ടി​ലെ ബ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് 51 സീ​റ്റ് ബ​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

