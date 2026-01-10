Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightPeerumeduchevron_rightപിടിമുറുക്കി ലഹരിമാഫിയ
    Peerumedu
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:53 PM IST

    പിടിമുറുക്കി ലഹരിമാഫിയ

    text_fields
    bookmark_border
    പിടിമുറുക്കി ലഹരിമാഫിയ
    cancel
    Listen to this Article

    പീ​രു​മേ​ട്: അ​ധി​കൃ​ത അ​നാ​സ്ഥ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്നു. വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​ള ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി. വ​ൻ റാ​ക്ക​റ്റാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ. ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള​ള​വ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ചി​ല വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ര​ടി​ക്കു​ഴി, പീ​രു​മേ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല​രും ഇ​ത്ത​രം ല​ഹ​രി സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​രാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. വി​ല​കൂ​ടി​യ ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ലും ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റു​ക​ളി​ലും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ജോ​ലി ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ​ഡം​ബ​ര ജീ​വി​ത​മാ​ണെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    നെ​ടു​മ്പാ​ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ​ര കോ​ടി​യു​ടെ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പീ​രു​മേ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വ​ർ​ക്ക് പീ​രു​മേ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ചി​ല യു​വാ​ക്ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​താ​യും പൊ​ലി​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ദേ​ശി​യ​പാ​ത​യോ​ര​ത്ത്​ വി​ജ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി 12ന്ശേ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചി​ല പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:criminal casedrug mafiaCrime
    News Summary - Drug mafia caught in the crossfire
    Similar News
    Next Story
    X